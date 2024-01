Top 10 des animes les plus sous-cotés de 2023

L’année 2023 a été généreuse en animes, et forcément, dans ce flot de séries parfois issues de grandes franchises, certaines sont passées inaperçues. Il y avait pourtant de très jolies choses : voici une liste de 10 animes qui méritent davantage de reconnaissance.

C’est déjà du passé, mais c’est encore frais : 2023 a été une année folle pour les fans de la japanimation. Entre nouveaux succès fous et retour de franchises méga populaires, beaucoup de séries ont fait un carton, et à raison. De la fin de L’Attaque des Titans à la tragique saison 2 Jujutsu Kaisen, en passant par des petits nouveaux comme Oshi No Ko ou Frieren, il y en avait pour tous les goûts.

Mais là où des franchises majeures, à l’image de Demon Slayer et compagnie, allaient forcément attirer le regard, il y en a qui sont restés dans l’ombre. Et ces animes méconnus auraient pourtant mérité un peu plus de reconnaissance, car ils sont loin d’être mauvais. Manque de promotion, concurrence trop grande, les raisons de leur manque de visibilité sont variées.

On vous propose donc 10 de ces très bons animes sous-cotés de 2023, qui sont passés à la trappe, et qui sont pourtant pleins de potentiel.

whale, miicha 2017/d&c webtoon biz

Adapté d’un manhwa intitulé Comment j’ai survécu au manoir Wynknight en français, cet anime sous-estimé a fait ses débuts au printemps 2023. L’histoire suit Park Eunha, qui se retrouve à l’intérieur d’un roman. Elle se retrouve catapultée dans ce monde de nobles chevaliers et de sombres conspirateurs sous les traits d’un personnage secondaire, Raeliana McMillian, une amie proche de l’héroïne principale, Beatrice.

Problème : le destin de Raeliana est de mourir aux mains de son fiancé, bien décidé à l’empoisonner. Mais sachant ce qui l’attend, notre héroïne intrépide n’a pas l’intention de se laisser faire. Bien décidée à sauver sa peau, elle se démène pour rompre avec l’assassin en herbe. Et qui de mieux qu’un duc puissant pour l’y aider ? La jeune femme se retrouve donc embarquée dans un marché avec Noah Wynknight, le protagoniste masculin du roman.

Comment Raeliana a survécu au manoir Wynknight est disponible sur Crunchyroll

9 – Blue Orchestra

adn

Blue Orchestra a également démarré au printemps 2023 et reste l’un des animes les plus sous-cotés de l’année, malgré une intrigue plus que décente. L’histoire suit Hajime Aono, autrefois un prodige du violon primé, mais qui a abandonné la musique après un scandale concernant son père.

Vivant maintenant avec sa mère et fréquentant un lycée normal, Hajime a du mal à trouver une autre voie professionnelle… jusqu’à sa rencontre avec Ritsuko Akine. L’entendre jouer du violon motive Hajime à reprendre la voie de la musique. Néanmoins, surmonter son traumatisme et raviver sa passion pour la musique est plus difficile qu’il ne le pensait.

Blue Orchestra est disponible sur ADN

8 – Goodnight World

netflix

Basé sur un manga du même nom, Goodnight World est une série Netflix qui explore la valeur de la famille et ce que signifie être humain. Quatre membres d’une famille dysfonctionnelle jouent à un jeu en réalité virtuelle. Sans le savoir, ils vont s’y regrouper pour former la famille idéale.

Le récit est centré sur les Akabane et inclut des combats contre des monstres, des disputes avec d’autres guildes, et autres intrigues prenantes. Alors que l’histoire s’entremêle avec le monde réel et cette véritable famille, elle prend un tournant inattendu.

Goodnight World est disponible sur Netflix

7 – The Ice Guy & The Cool Girl

crunchyroll

The Ice Guy & The Cool Girl est l’une des séries les plus réconfortantes de 2023. Ça prend son temps, il n’y a pas particulièrement de drama, et c’est apaisant. The Ice Guy & The Cool Girl est une romance simple et douce présentant un couple sympathique, de bons personnages secondaires et un mélange non conventionnel des styles : entre surnaturel et bureau, vous pourriez être surpris.

La série suit Himuro, un employé de bureau qui appartient à une race d’êtres surnaturels. Il lutte avoir droit à une vie normale, et rencontre Fuyutsuki, une femme calme ayant manifestement un don pour trouver des solutions simples à ses problèmes hors du commun.

The Ice Guy & The Cool Girl est disponible sur Crunchyroll

6 – Dark Gathering

amazon prime video

Dark Gathering est un mélange parfait d’horreur et de suspense, notamment grâce à des scènes glaçantes. L’histoire suit Keitarou Gentouga, qui attire les esprits en raison de sa forte présence spirituelle. Tout en essayant d’avoir une vie ordinaire de jeune étudiant, il accepte un emploi de tuteur privé pour Yayoi Houzuki, une cousine de son amie d’enfance Eiko Houzuki.

Yaoyi a deux pupilles dans chaque œil, ce qui lui permet de voir les esprits. Depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle recherche un puissant esprit qui a enlevé l’âme de sa mère décédée. Connaissant la capacité de Keitarou, elle l’entraîne dans sa quête dangereuse pour trouver l’entité maléfique.

Dark Gathering est disponible sur Prime Video

5 – Undead Murder Farce

crunchyroll

Cet anime sous-estimé a fait ses débuts à l’été 2023. Située dans la France du 19ème siècle, l’histoire commence avec le meurtre de la femme du noble vampire Jean Duchet Godard. Le meurtre a lieu chez eux, mais les autorités humaines locales ne sont pas disposées à enquêter correctement sur l’affaire.

Par conséquent, Godard engage un duo de détectives privés reconnus pour leur spécialisation dans le surnaturel. Tsugaru Shin’uchi a quitté le Japon et voyage aux côtés de sa fidèle partenaire Shizuku Hasei. Leur objectif : retrouver celui qui a volé le corps d’Aya, dont ils ont gardé la tête immortelle dans une cage à oiseaux.

Undead Murder Farce est disponible sur Crunchyroll

4 – Ron Kamonohashi: Deranged Detective

crunchyroll

Inspirée d’un manga Shonen d’Akira Amano, l’histoire se concentre sur deux détectives, Totomaru Isshiki et Ron Kamonohashi. Totomaru utilise des méthodes non conventionnelles, ce qui ne l’empêche pas d’essayer d’aider les gens.

De son côté, Ron était le détective le plus prometteur il y a cinq ans, mais il est maintenant plongé dans la solitude. Il n’est plus que l’ombre de lui-même et manque de motivation pour travailler. Totomaru pourrait bien être la clé pour lui faire retrouver sa vocation d’antan.

Ron Kamonohashi: Deranged Detective est disponible sur Crunchyroll

3 – Ragna Crimson

ADN

Ragna Crimson est un Shonen fantastique diffusé à l’automne 2023. L’histoire se déroule dans un monde où les dragons règnent sur le ciel, la mer et la terre. Ceux qui veulent les combattre et gagner doivent être plus forts que les humains normaux.

L’histoire suit le chasseur de dragons Ragna, qui s’allie à la mystérieuse Léonica pour vaincre ces dragons.

Ragna Crimson est disponible sur ADN

2 – My New Boss is Goofy

crunchyroll

Ce slice-of-life dans le milieu de travail suit Kentarou Momose, qui change d’emploi suite au harcèlement de son patron. Traumatisé, il redoute la rencontre avec son nouveau supérieur et sa peur de ne pas réussir à s’intégrer dans l’équipe le terrifie. Quelle n’est pas sa surprise de découvrir que son nouveau patron, Yuusei Shirosaki, est en fait une personne maladroite, gentille et légèrement gaffeuse.

Certes, My New Boss is Goofy ne peut rivaliser avec l’animation d’un Demon Slayer ou d’un Jujutsu Kaisen, mais le scénario a tout ce qu’il faut pour convaincre les spectateurs de suivre la série. C’est drôle, c’est réconfortant.

My New Boss is Goofy est disponible sur Crunchyroll

1 – Insomniacs After School

amazon prime video

Insomniacs After School est une histoire captivante sur la croissance personnelle et l’acceptation. L’histoire se centre autour des lycéens Ganta Nakami et Isaki Magari. En raison de ses difficultés à s’endormir, Ganta est irritable à l’école et s’isole des autres. De son côté, Isaki semble insouciante mais cache son insomnie à ses amis.

Un jour, Ganta trouve Isaki assoupie dans l’observatoire. Réalisant qu’elle et Nakami partagent un intérêt commun, elle propose de partager son lieu de repos secret avec son camarade insomniaque. Les deux trouvent du réconfort en la présence de l’autre, ce qui leur facilite la gestion de leurs défis.

Insomniacs After School est disponible sur Amazon Prime

Et voilà pour les animes les plus sous-cotés de l’année passée ! Et pour ceux qui préfèrent les francs succès, il y a toujours notre liste des meilleurs animes de 2023, ou les séries les plus attendues de janvier 2024.

