Quel arc la saison 4 de Tokyo Revengers va-t-elle adapter ?

Les fans de furyô ont de quoi se réjouir, puisque l’anime Tokyo Revengers vient de confirmer la création d’une quatrième saison : on vous dit tout ce qu’on sait sur le retour de Takemichi.

C’est en 2017 que le manga Tokyo Revengers de Ken Wakui a fait ses débuts. Et très vite, les péripéties de délinquants remontant le temps ont rencontré un immense succès. C’est donc sans surprise que l’histoire de Takemichi Hanagaki a eu droit à son adaptation en anime, en 2021.

À l’image du manga, la première saison a elle aussi beaucoup plu, les spectateurs s’attachant rapidement à ce héros un peu loser sur les bords, mais aux intentions plus que nobles : le sauvetage de son ancienne petite amie teinté de sauts dans le temps a convaincu le public, au point de s’offrir une saison 2 en 2023, et une saison 3 dans la foulée, soit la même année.

Loin de s’arrêter en si bon chemin, la série a confirmé le 16 juin 2024 l’arrivée d’une quatrième saison, dans un teaser officiel et un visuel clé. Quel arc sera cette fois adapté et quand pourra-t-on retrouver Takemichi et compagnie ? On vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 4 de Tokyo Revengers.

Quel arc du manga sera adapté dans la saison 4 de Tokyo Revengers ?

La saison 4 de Tokyo Revengers va adapter l’arc Bonten, et devrait continuer jusqu’au début de l’arc Brahman du manga de Ken Wakui.

L’arc Bonten ne compte que 21 chapitres, il ne faudra donc que sept épisodes environ pour tout couvrir – à moins que l’anime ne rajoute des scènes inédites. Ce qui permettra à la série de se tourner ensuite vers l’arc Brahman (ou parfois appelé “Bataille des Trois Cieux“), et donc d’entamer la dernière ligne droite de l’histoire.

La première saison de Tokyo Revengers avait eu droit à 24 épisodes, suivie de deux suites de 13 épisodes chacune. Il est donc possible que la saison 4 compte également 13 épisodes. Mais il convient de noter que rien n’est certain à ce stade. Étant donné la structure des arcs restants et leur importance, la prochaine saison pourrait aussi s’étendre sur davantage d’épisodes.

Pour l’instant, la quatrième saison a été nommée Tokyo Revengers : The Sequel. Un choix qui va à l’encontre de la tendance actuelle dans le monde des animes, qui préfèrent intituler les saisons en fonction des arcs adaptés. On peut ainsi y voir un autre indice sur la possibilité d’avoir droit à plus d’un arc.

La quatrième saison commencera avec l’arc Bonten, qui reprend là où la saison 3 s’est arrêtée. Après la mort de Kisaki, Takemichi a avoué son pouvoir de saut dans le temps à Mikey. Des aveux qui mènent à la dissolution de Toman.

Takemichi retourne ensuite dans le présent et découvre que tout est exactement comme il l’avait souhaité. Hinata est vivante et tous deux se marieront bientôt. Les autres membres du gang Toman ont tous avancé en délaissant leurs ambitions de délinquants, et sont désormais des citoyens respectueux des lois.

Toutefois, une personne manque à l’appel. Malgré le bonheur dans lequel il nage, Takemichi réalise finalement que Manjiro Sano (alias Mikey) ne fait plus partie du groupe. Pire : il est à présent le chef de la plus grande organisation criminelle du Japon, Bonten.

L’arc Brahman suit la suite des événements, alors que Takemichi retourne à nouveau dans le passé pour sauver Mikey de lui-même, quoi qu’il lui en coûte.

Quand sortira la saison 4 de Tokyo Revengers ?

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée pour la saison 4 de Tokyo Revengers. Mais l’anime est en production et pourrait donc obtenir une fenêtre de sortie en 2025.

Quant à la plateforme de streaming qui diffusera cette nouvelle saison, rien n’a été annoncé à ce stade. En France, la première saison est disponible sur Crunchyroll, mais la suite se trouve chez Disney+.

