Tokyo Revengers saison 3 épisode 8 : date de sortie, images et récapitulatif

L’épisode 8 de la saison 3 de Tokyo Revengers va voir se poursuivre une bataille passionnante. Date et heure de sortie, images en avant-première et récap : tout ce qu’il faut savoir sur cet épisode tant attendu.

Dans l’épisode précédent de Tokyo Revengers, les membres de Toman et de Tenjiku distribuaient violemment des coups de poing et de pied. Tetta Kisaki et Izana Kurokawa étaient désespérés à l’idée de vaincre Toman et Mickey, et ont dû faire face à Takemichi se dressant sur leur chemin.

De plus, l’épisode nous a également donné un aperçu de la force de Ryohei Hayashi, qui stupéfie tout le monde en mettant KO un des quatre grands noms du gang Tenjiku d’un seul coup de poing.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le prochain épisode promet d’apporter encore plus de rebondissements : date et heure de sortie, images, récapitulatif, on vous dit tout ce qu’on sait.

L’épisode 8 de la saison 3 de Tokyo Revengers (ou épisode 21 de la saison 2 selon la plateforme de streaming), sortira le 21 novembre 2023. En France, il sera disponible dès 20h sur Disney+.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

“”Tokyo Revengers : Arc Tenjiku” Anime TV Saison 3 – Épisode 45 (ép08) Prévu pour le 21 novembre 2023“

Que s’est-il passé dans l’épisode 7 de la saison 3 de Tokyo Revengers ?

La bataille entre Toman et Tenjiku est sur le point de commencer, alors Izana élabore des plans avec chaque membre du gang Tenjiku, tandis que Tetta Kisaki observe tout. Le combat commence lorsque Peh-Yan assène un coup de poing à Shino, le faisant tomber au sol. Alors que tout le gang Tenjiku est choqué devant la scène, Izana se retrouve submergé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Takemichi arrive, soutient son gang et jure de faire tomber Kisaki. Izana appelle la génération S-62 à les rejoindre. Ensuite, plusieurs combats se déroulent, et Inupi s’approche de Koko, lui demandant de revenir à Toman en sachant que Koko souhaite justement y être. Cependant, Koko répond que Toman ne lui offrira jamais assez d’argent, alors il demande à Inupi de rejoindre Tenjiku à la place.

Pour l’instant, Inupi a refusé la demande et a prouvé sa loyauté envers Takemichi. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs membres ont déjà trahi leur groupe, donc nous ne savons jamais ce qui peut arriver par la suite.

L’article continue après la publicité