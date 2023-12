Tokyo Revengers saison 3 épisode 11 : date de sortie et récapitulatif

L’épisode 11 de la saison 3 de Tokyo Revengers sort bientôt : on vous donne sa date et son heure de sortie exactes.

Le dernier épisode de la saison 3 de Tokyo Revengers, l’épisode 10, a débuté avec une confrontation intense entre Kisaki et Takemichi. Nous étions convaincus que ce dernier serait certainement écrasé par le premier. Cependant, les choses ont pris un virage inattendu lorsque le puissant leader de Toman est apparu sur le champ de bataille.

Nous attendons tous depuis longtemps l’affrontement entre Izana et Mickey, et l’épisode précédent a enfin préparé le terrain pour y arriver. De plus, Hina révèle également les capacités de voyage dans le temps de Takemichi à Draken et Mickey.

Alors que le combat entre Toman et Tenjiku est sur le point de prendre une tournure enflammée, les fans sont curieux de voir quels événements se dérouleront dans l’épisode à venir.

L’épisode 11 de la saison 3 de Tokyo Revengers sera disponible sur Disney+ le mardi 12 décembre 2023. Pour les français, il faudra attendre 20h pour sa diffusion sur la plateforme aux grandes oreilles.

Récapitulatif de l’épisode 10 de la saison 3 de Tokyo Revengers

L’épisode 10 de la saison 3 de Tokyo Revengers commence avec Kisaki pointant une arme vers Takemichi. Cependant, le héros ne recule pas même face à la mort devant lui. Témoin de son courage, Kisaki décide de ne pas lui donner une mort facile, alors il tire une balle dans sa jambe.

“Takemichi incarne littéralement la définition de ne jamais abandonner, c’est un moment légendaire pour tous les fans de TR. Le frérot a enfin réussi à frapper Kisaki et c’est génial. Ça m’a tellement excité dans le manga. Il a même fait trembler Kisaki alors qu’il avait le pistolet sur lui.“

Kisaki dit qu’il veut la fusion de Toman et Tenjiku, mais cela met Takemichi en colère, et il déchaîne un coup de poing violent sur lui. Cependant, alors que le protagoniste est sur le point d’asséner plus de coups à Kisaki, il voit Mickey se tenir devant lui. Tous les membres du gang adverse sont terrifiés de le voir sur le champ de bataille.

Peu après, Draken arrive avec Hina, ce qui surprend Takemichi. Draken révèle que, alors que lui et Mickey pleuraient la mort d’Emma à l’hôpital, Hina est venue à eux. Elle leur a parlé de terribles événements qui se sont produits dans le futur et de Takemichi qui était revenu dans le passé pour rectifier ces événements et sauver des vies.

