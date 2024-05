L’auteur de Hunter x Hunter donne des nouvelles du retour du manga

L’auteur de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi, a récemment publié un tweet laissant présager le retour prochain du manga.

Considéré comme l’un des mangas les plus influents et comme l’un des meilleurs shonens de tous les temps, Hunter x Hunter a fait ses débuts dans les pages du fameux Weekly Shōnen Jump de la Shūeisha en 1998. L’œuvre du célèbre Yoshihiro Togashi a par la suite donné naissance à deux adaptations animées, avec une première sortie entre 1999 et 2001, tandis que la seconde, faisant office de remake, est sortie entre 2011 et 2014.

Malheureusement, les problèmes de santé de Togashi ont conduit à de fréquentes pauses dans la parution du manga ces dernières années. Et après l’annonce d’une pause indéfinie en 2022, les fans du manga craignaient que l’œuvre ne soit jamais conclue. Et bien que les incertitudes à ce sujet soient loin d’être levées, le mangaka nous donne de temps à autre quelques nouvelles sur le potentiel retour de Gon Freecss.

En effet, Togashi avait révélé en octobre dernier qu’il planchait sur la suite de Hunter x Hunter, pour le plus grand plaisir des fans qui attendent avec impatience les prochains chapitres. Et plus récemment encore, le mangaka a publié sur X/Twitter une image de la page du manga sur laquelle il travaille actuellement, avec une légende qui semble indiquer qu’il s’agit du chapitre 405 de Hunter x Hunter.

« Le N° 405 est en cours. Escalade de guérison lunaire ! » lit-on dans la légende. Curieusement, cette dernière expression (que l’on pourrait traduire par ‘Moon Healing Escalation’) fait penser à une technique de guérison dans Sailor Moon, ce qui pourrait suggérer un certain niveau de rétablissement de la part de l’auteur.

La publication a suscité de vives réactions parmi les fans qui sont maintenant plus enthousiastes que jamais à l’idée du retour du manga. Car cela fait maintenant plus d’un an que le dernier chapitre a été publié, le chapitre 400 de Hunter x Hunter étant sorti en décembre 2022 juste avant sa pause.

La pause après le chapitre 400 a été très importante, et il semblait que le manga puisse ne jamais se terminer correctement. Les problèmes de santé de Togashi l’ont empêché de continuer à travailler sur le manga. Cependant, rien n’a été officiellement annoncé.

Beaucoup ont alors pensé que Togashi ne pouvait continuer à travailler sur le chapitre en raison de sa santé. Une théorie qui s’est d’autant plus intensifiée lorsque Togashi a révélé l’une des fins imaginées pour Hunter x Hunter, mentionnant qu’il pourrait ne pas être en mesure d’aller jusqu’au bout de l’histoire.

Les fans de Hunter x Hunter avaient presque abandonné l’idée de recevoir de nouveaux chapitres après cela. Mais le récent tweet de Togashi laisse à penser que Hunter x Hunter reviendra bel et bien avec le chapitre 401. Le chapitre pourrait même être publié cette année ou peut-être en 2025. Ni Togashi ni son éditeur n’ont encore parlé de la sortie du chapitre.

Alors que les fans espèrent que le manga finira par revenir à un rythme de parution régulier, il convient de garder à l’esprit que cela pourrait ne pas être le cas. Étant donné le fragile état de santé de Togashi, le chapitre 401 pourrait être le seul chapitre que nous recevrons en 2024, si tant est qu’il sorte cette année. Toutefois, après une si longue pause, le retour de Hunter x Hunter suffirait certainement à ravir les fans du manga.

