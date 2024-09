L’un des harems d’animes les plus populaires revient, et les fans sont d’accord sur ce point

Le célèbre harem de l’anime The Quintessential Quintuplets revient avec un autre épisode spécial cette année, mais les spectateurs pensent que cela devient exagéré à ce stade.

Si vous êtes un fan de harem, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler des fameuses quintuplées de la famille Nakano et de leur jeune professeur particulier, Fūtarō Uesugi. Adapté du manga éponyme de Negi Haruba, l’anime The Quintessential Quintuplets a fait ses débuts en 2019, et beaucoup sont tombés sous le charme de cette comédie romantique (et surtout des sœurs Nakano).

En 2021, l’anime a eu droit à une deuxième saison, puis à un film sorti en 2022. Tout au long de l’histoire, nous voyons chacune des cinq sœurs trouver sa voie, tout en tombant amoureuse de Fūtarō au passage. ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le film The Quintessential Quintuplets !

Dans le plus pur style du harem, nous nous demandions également quelle sœur finirait par conquérir le cœur du protagoniste, d’autant que l’on sait dès le départ qu’il va épouser l’une d’entre elles. La réponse est finalement donnée dans le film, lorsque Fūtarō se souvient que Yotsuba est la fille dont il est tombé amoureux dans son enfance. Une fois qu’ils en auront pris conscience, les deux se mettent ensemble et finissent par se marier.

C’est là que le film se termine, et les spectateurs pensent que c’est là que cela aurait dû s’arrêter. Le fait que Fūtarō et Yotsuba finissent ensemble apparaît comme étant la conclusion naturelle de l’histoire (bien que tout le monde n’ait pas été d’accord avec ce choix, mais c’est un autre débat).

Cependant, les créateurs ont annoncé un autre projet dans la franchise. Un nouvel épisode spécial de The Quintessential Quintuplets doit sortir au Japon en septembre, nous offrant un aperçu de la lune de miel de Fūtarō et Yotsuba, toujours accompagnés des quatre autres sœurs qui ne veulent apparemment pas les laisser tranquilles.

Certains fans estiment alors que prolonger l’intrigue davantage n’apporte rien et ne fait que tester la patience du public. Comme l’a écrit un utilisateur sur Reddit : « Ils tirent le maximum de la franchise. »

« Avec tout ce qu’ils exploitent de la franchise, je ne serais pas surpris si nous obtenions un ‘Quintessential Quintuplets : The Next Generation’ », a plaisanté un autre.

« À ce stade, pourquoi Yotsuba a-t-elle gagné si vous agissez comme si nous avions obtenu une fin harem ? Faites juste la fin harem », a commenté un troisième.

« Je ne pense pas avoir jamais vu un anime harem où il y a un gagnant définitif qui continue comme ça », a ajouté un quatrième.

Un fan a partagé : « S’ils veulent tirer le maximum de la série, alors mieux vaut demander à Shaft de donner à QQ le traitement Brotherhood. »

The Quintessential Quintuplets: Honeymoon Arc est animé par Bibury Animation Studios et sortira le 20 septembre 2024 au Japon.

Et pour ne pas manquer les nouveautés du moment, vous pouvez consulter notre liste de tous les animes de l’automne 2024.