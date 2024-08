Reboot The One Piece : tout ce qu’on sait sur le nouvel anime de Netflix

Loin de se contenter d’une version en live-action, Netflix va bientôt proposer un nouvel anime One Piece, et les choses semblent bien avancer pour le reboot signé par le Wit Studio.

Difficile de faire plus emblématique que One Piece : l’histoire inventée et dessinée par Eiichiro Oda existe depuis bientôt 25 ans et n’est toujours pas finie du côté du manga, tandis que l’anime talonne les planches de près. Il faut dire que les fans continuent de s’émerveiller devant les aventures de Luffy, futur roi des pirates, et toute sa clique d’énergumènes attachants.

Et avec un succès sans cesse renouvelé du côté du manga comme de l’animation, il fallait s’attendre à de nouveaux projets : après le live-action qui aura bientôt droit à sa saison 2, Netflix a continué de miser sur les pirates et annoncé en 2023 la commande d’un reboot de la série d’animation. Pour l’occasion, la production aura droit à des créateurs de renom, ceux du Wit Studio, déjà derrière les trois premières saisons de L’Attaque des Titans, Vinland Saga ou encore Spy x Family. De quoi rassurer les lecteurs et spectateurs de la première heure, et séduire les nouveaux. On vous explique tout ce qu’on sait sur le reboot The One Piece sur Netflix.

Sommaire

Y a-t-il une date de sortie pour le reboot The One Piece ?

Non, il n’y a pas encore de date de sortie pour l’anime The One Piece sur Netflix.

Le premier teaser a permis de montrer une part du travail effectué sur les épisodes de la nouvelle série, mais aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée. On peut toutefois s’attendre à une diffusion courant 2026, directement sur Netflix.

Qui est derrière The One Piece ?

The One Piece est animé par Wit Studio, et commandé par Netflix.

eiichiro oda/shueisha, wit studio

Le studio d’animation a déjà sa réputation dans le milieu des animes, après avoir sorti d’excellents titres tels que Ranking of Kings, Spy x Family, Vinland Saga et bien d’autres.

La série sera réalisée par Masashi Koizuka, déjà derrière de nombreux épisodes de L’Attaque des Titans. Le réalisateur sera assisté par Hideaki Abe, notamment connu pour son travail sur Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia.

À l’occasion du premier teaser, les deux créateurs ont pu s’exprimer sur leur travail concernant The One Piece, dans des propos qui sauront rassurer les nombreux aficionados des pirates d’Oda : “Je savais que j’étais celui qui aimait le plus One Piece dans ce studio, donc je me suis positionné sur ce projet, parce que je refusais de le laisser à quelqu’un d’autre,” a expliqué le réalisateur Masashi Koizuka, avant d’assurer : “Je vais en faire quelque chose de vraiment intéressant.“

The One Piece est-il un reboot complet ?

Oui, The One Piece est un reboot complet : la série redémarre au tout début de l’oeuvre, à East Blue, où Luffy rencontre les premiers membres de son équipage.

eiichiro oda/shueisha, wit studio

Le but du reboot est d’offrir une interprétation plus moderne de l’œuvre d’Eiichiro Oda, se rapprochant davantage des constructions actuelles des animes, là où le premier est déjà vieux de plus de deux décennies. The One Piece devrait ainsi davantage ressembler à des séries à succès telles que Jujutsu Kaisen ou Blue Lock, en s’appuyant sur des techniques d’animation et des standards plus contemporains.

Un des changements les plus visibles résidera dans le format de l’image, qui abandonnera le 4:3 pour lui préférer le 16:9, plus répandu de nos jours.

De son côté, Eiichiro Oda a lui-même tenu à encourager l’équipe à apporter sa propre touche à l’anime lors du One Piece Day 2024, d’après les propos rapportés par les membres de l’équipe dans le premier teaser. Pour le mangaka, mieux vaut en effet adapter que reproduire fidèlement le manga : “l’équipe devrait digérer l’histoire pour la recréer à sa manière.”

The One Piece va-t-il remplacer le premier anime ?

Non, le reboot The One Piece n’a pas pour objectif de remplacer l’anime original One Piece.

eiichiro oda/shueisha, wit studio

Le premier anime a déjà dépassé les 1100 épisodes et continue d’être produit par Toei animation, à raison d’un épisode par semaine, ce qui ne changera pas dans l’immédiat. Le reboot de Netflix se contente de son côté d’offrir une nouvelle porte d’entrée plus “facile” pour les curieux qui chercheraient à se jeter à l’eau, ou encore un moyen de redécouvrir l’histoire de Luffy et ses compagnons avec un style différent.

Les deux versions seront donc diffusées en parallèle et ne seront en aucun cas en concurrence, puisqu’elles raconteront des récits très différents : l’anime de la Toei en est au premier arc de la saga finale, celui d’Egghead, quand la série de Wit Studio reprendra tout depuis le début. La route sera donc longue pour que le reboot rattrape l’original, qui continue de générer de l’audience à chaque épisode.

À noter toutefois que les créateurs du reboot The One Piece sont totalement partants pour en faire un anime de longue durée, comme l’a affirmé Masashi Koizuka dans le premier teaser : “Je vois ça comme une longue série. Si les gens aiment ce que nous avons créé, nous pourrons continuer à long terme. (…) Je veux continuer pour un long moment. Je veux continuer pour toujours.“

Y a-t-il un teaser pour The One Piece ?

Un premier teaser a été partagé à l’occasion du One Piece Day 2024 : les premiers concept arts ont été dévoilés, révélant un aspect penchant vers l’aquarelle et n’hésitant pas à explorer davantage le côté sombre de l’histoire de One Piece.

En effet, les premières comparaisons sur les réseaux sociaux ont permis de mettre en lumière une différence majeure entre les deux séries : là où la première prenait des pincettes à ses débuts pour s’adresser à un public de tout âge, la nouvelle semble déjà se permettre plus de libertés dans ses démonstrations de violence.

“Le remake de One Piece ne sera pas censuré comme la version originale de la Toei, permettant à la vision plus sombre du manga d’Oda de briller avec perfection dans l’anime du Wit Studio.“

Le casting de The One Piece sera-t-il le même que celui de l’anime original ?

Rien ne permet de savoir si le casting de The One Piece sera le même que celui de l’anime original.

eiichiro oda/shueisha, wit studio

Pour beaucoup de spectateurs aguerris, la question s’avère cruciale, les personnages ayant été incarnés pour la plupart par les mêmes seiyu durant plus de vingt ans. Si certains fans demandent déjà à ne pas perturber leurs habitudes, d’autres au contraire aimeraient un véritable changement.

Le choix se fera notamment en fonction des accords et contrats entre Netflix et la Toei. Mais si à ce stade, aucune information n’a été révélée concernant les comédiens de doublage de de la version japonaise – comme de la version française –, mieux vaut ne pas s’attendre au retour des doubleurs originaux : The One Piece se veut un reboot complet et sera géré par un studio différent du premier anime.

Et en attendant d'en découvrir davantage sur l'anime The One Piece de Netflix, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil aux autres séries sorties cette saison.