Le reboot de l’anime One Piece par Netflix opère un changement majeur, les fans adorent

Le reboot The One Piece par Netflix est actuellement en production, mais a déjà dévoilé ses premiers concept arts, confirmant l’arrivée d’une modification importante dans son adaptation du manga d’Eiichiro Oda.

Annoncé dès 2023 par Netflix, The One Piece se présente comme un reboot de l’anime adaptant le manga d’Eiichiro Oda : on y retrouvera le héros Luffy, bien décidé à devenir le roi des pirates, au tout début de ses aventures. Le recrutement des membres de son équipage, les premiers affrontements, le top départ depuis les eaux calmes d’East Blue seront de la partie, mais il y aura une petite différence avec l’anime original.

En effet, le One Piece Day 2024 a eu lieu les 10 et 11 août et a été l’occasion de révéler les premiers aperçus des prochains épisodes qui sortiront sur Netflix, sous la direction du Wit Studio (L’Attaque des Titans). De nombreux détails ont pu sauter aux yeux des fans de l’œuvre d’Oda, du style aquarelle au format 16:9 pour remplacer le 4:3, mais c’est un changement bien plus important qui a commencé à émerger sur les réseaux sociaux : la direction plus sombre que prendra le reboot.

“Le remake de One Piece ne sera pas censuré comme la version originale de la Toei, permettant à la vision plus sombre du manga d’Oda de briller avec perfection dans l’anime du Wit Studio.“

Car l’anime original avait censuré certaines scènes du manga pour les rendre accessibles à un plus grand nombre, deux décennies plus tôt : Zeff, mentor de Sanji, se contentait par exemple de couper sa jambe quand sa version en manga dévorait le membre devenu inutile pour survivre à la faim. De la même manière, certaines séquences apparaissaient moins sanglantes que dans les dessins d’Eiichiro Oda. Le reboot The One Piece a donc décidé de ne rien dissimuler, comme on peut le voir dans les premières comparaisons.

Ce qui n’est pas pour déplaire aux fans, qui n’ont pas hésité à partager leur satisfaction sous le post d’un compte réputé consacré à One Piece sur X/Twitter : “Excellente nouvelle. Le remake restera fidèle à la vision plus sombre de Oda, sans censure,” fait ainsi remarquer un internaute, repris par un autre qui explique : “Oui, parce que ce ne sera pas diffusé à la télévision. Pour les diffusions télévisées, ils doivent censurer le sang, mais les plateformes de streaming ont toute la liberté nécessaire.“

D’autres anticipent plus loin, réalisant ce que signifie l’absence de retenue pour l’anime s’il venait à aller au-delà des premiers arcs : “Marineford sans censure” se contente ainsi de poster un fan, en référence à la tragédie qui attend Ace et Barbe Blanche.

Et en attendant la sortie de The One Piece, vous pouvez toujours compter sur l’anime original : vous trouverez ici un guide pour éviter les épisodes fillers.