The Beginning After The End : fenêtre de sortie, trailer, intrigue…

The Beginning after the End est enfin adapté en anime : de sa fenêtre de sortie à son intrigue, en passant par les premiers trailers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la série qui s’annonce épique.

Se hissant directement en tête des liste d’animes les plus attendus de l’année 2025, The Beginning after the End se présente comme l’adaptation longtemps rêvée d’un webtoon particulièrement apprécié. À l’image de Solo Leveling qui aura bientôt sa saison 2 ou du prochain Omniscient Reader, la série est tirée d’une bande dessinée et webroman de fantasy d’action.

Le public pour l’œuvre est déjà énorme et nul doute que la série d’animation fera grimper les statistiques. Après les récents succès d’autres webtoons adaptés en anime, il semblait inévitable de voir Arthur débarquer à son tour sur petit écran. Trailers, fenêtre de sortie, intrigue : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur The Beginning after the End.

Quand sortira l’anime The Beginning after the End ?

L’anime The Beginning after the End sortira en 2025.

C’est lors du NYCC 2024 que l’information a été révélée, à l’occasion d’une annonce surprise de la part du créateur TurtleMe.

Bien que la fenêtre de sortie puisse sembler vague, elle semble d’ores-et-déjà assurée, le Studio A-Cat ayant vraisemblablement quasiment terminé la première saison.

Trailer de l’anime The Beginning after the End

La première bande-annonce de l’anime The Beginning after the End a été dévoilée au NYCC 2024. Elle ne révèle pas grand-chose, offrant simplement un aperçu de certains personnages en mouvement :

Un détail qui ravira néanmoins les lecteurs, est que le Studio A-Cat a conservé les couleurs vives et l’esthétique des couvertures du webnovel. The Beginning after the End se distingue en effet par des illustrations saisissantes qui attirent l’œil, réalisées pour le webtoon par Fuyuki23, et cette même énergie se retrouve dans l’adaptation.

Intrigue : que se passe-t-il dans The Beginning after the End ?

S’il est difficile de déterminer jusqu’où l’anime adaptera The Beginning after the End, on peut tout de même s’attendre à ce que les épisodes couvrent au moins le premier volume du webtoon, soit les chapitres 0 à 21.

Studio A-Cat

L’histoire y introduit le roi et sa réincarnation en Arthur, préparant ainsi le terrain pour enquêter sur la mort du précédent souverain et son retour dans le corps d’un nouveau-né. Il reste cependant difficile de prévoir la suite, le teaser ne montrant que peu de points d’intrigue.

Les premières saisons des animes sont souvent plus longues avant d’entrer vraiment dans le vif du sujet, comme Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen. Mais la bonne nouvelle, c’est que celle de The Beginning after the End aura un nombre conséquent d’épisodes pour ensuite enchaîner sur davantage d’action.

Combien d’épisodes y aura-t-il ?

The Beginning after the End comptera 24 épisodes en tout, répartis sur deux cours.

Le nombre est ambitieux pour une première saison – à titre de comparaison, Solo Leveling n’en avait que 12 au départ. Mais l’histoire de TurtleMe peut déjà s’appuyer sur une communauté de fans déjà très large, et donc rassurante.

Où voir l’anime The Beginning after the End ?

L’anime The Beginning after the End sera diffusé sur Crunchyroll.

Si la plateforme de streaming et simulcast compte de solides concurrentes du côté de Netflix ou ADN, elle aura cette fois l’exclusivité des épisodes de la série, comme avec Solo Leveling.

Où lire The Beginning after the End avant l’anime ?

Le webtoon The Beginning after the End est actuellement disponible sur la plateforme Delitoon en France, et est édité au format papier aux éditions Delcourt dans la collection Kbooks.

En revanche, le webroman n’a pas été traduit en français.

En attendant d’en découvrir plus sur The Beginning after the End, vous pouvez consulter le planning des animes de l’hiver 2025, ou jeter un coup d’œil aux meilleures séries de 2024.

