Explication du final de Terminator Zero : l’humanité est-elle sauvée des IA ?

La nouvelle série Netflix entraîne les spectateurs dans un autre pays, à quelques heures de l’éveil de Skynet : les héros vont-ils réussir à sauver l’humanité, ou devront-ils faire face à la fin du monde face aux Terminators ?

Terminator est de retour pour détruire de l’humain, mais il le fait cette fois sous un nouvel horizon : celui du Japon, pays connu pour ses progrès technologiques fulgurants à la fin du XXe siècle, et sous la houlette de Mattson Tomlin, pour Netflix. Alors que l’intelligence artificielle Skynet s’apprête à devenir consciente et décider que l’espèce humaine ne devrait pas exister, un chercheur du nom de Malcolm Lee s’enferme dans son laboratoire pour mettre au point une autre IA, Kokoro, censée désactiver sa concurrente américaine. Sauf qu’il faut compter sur les voyages dans le temps : en 2022, Skynet décide de mettre des bâtons dans les roues de Lee, et lui envoie un Terminator.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ni une, ni deux, les survivants humains décident de contre-attaquer en envoyant leur propre protecteur, en la personne d’Eiko, une soldate de la résistance. Son objectif : retrouver Malcolm pour l’empêcher de mettre un terme à ses travaux sur Kokoro, et protéger les trois enfants du scientifique pour que le Terminator ne puisse pas le faire chanter. Mais le robot tueur est-il vraiment un ennemi ? Kokoro peut-elle réellement sauver l’humanité ? Faut-il s’attendre à une suite ? On vous explique la fin de Terminator Zero.

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers de l’anime Terminator Zero.

L’article continue après la publicité

Qui sont vraiment Malcolm Lee et Misaki ?

Malcolm Lee et Misaki viennent du futur : le premier est un résistant qui a appris à reconstruire des machines après avoir étudié de près les Terminator, la deuxième est sa création.

netflix

Pour concevoir Misaki, Malcolm s’est servi d’un Terminator et du code de Skynet qu’il contenait, en l’assainissant : de son point de vue, le problème de la première IA est qu’elle a reçu des instructions et des ordres d’humains avant de devenir consciente. Soudain éveillée, elle s’est servie de ces instructions pour arriver à la terrible conclusion que l’humanité est une menace pour le monde – ainsi que pour elle –, ce qui mène à l’éradication de l’espèce sur Terre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En retirant toutes ces instructions et en laissant la nouvelle IA découvrir le monde sans contraintes, simplement par le biais de conversations, Malcolm espère créer une entité capable de s’affranchir du point de vue négatif de Skynet. Misaki choisit le genre féminin car elle considère que les femmes “sont vues comme des créatrices de la vie” : l’IA veut elle aussi créer quelque chose, puisque sa création serait alors la preuve de son existence.

L’article continue après la publicité

Malheureusement, les travaux de Malcolm ne sont pas acceptés, et il doit fuir pour protéger Misaki. Il utilise donc une technologie de retour dans le passé pour se cacher en 1983 au Japon. C’est là-bas qu’ensemble, ils décideront de mettre au point une nouvelle intelligence artificielle, créée à la fois par l’humain et le robot, et qui serait suffisamment puissante pour être considérée comme une divinité capable de juger le monde avec impartialité : c’est de cette manière qu’est née Kokoro.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutefois, pour la lancer complètement, l’IA a besoin de la mémoire de Misaki. Cette dernière la sacrifie volontiers, et son enveloppe de jeune fille repart de zéro : c’est la nouvelle Misaki qui deviendra par la suite la gouvernante chargée de veiller sur les enfants de Malcolm.

Kokoro se distingue en trois entités représentant le cœur, l’âme et l’esprit de l’intelligence artificielle.

netflix

Misaki a avoué aimé les superpositions, et on peut voir chez Kokoro ce même goût pour les différentes couches formant un tout. Contrairement à Misaki qui s’appuie sur le code originel de Skynet, la nouvelle IA a été créée de zéro. Elle fonctionne en se servant des 1nno, des androïdes utilisés pour des tâches domestiques au Japon. Plus fragiles et moins sophistiqués qu’un Terminator, ils n’en restent pas moins dangereux par leur grand nombre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le choix des trois entités peut aussi faire écho aux trois enfants de Malcolm, dont les caractères tranchés rappellent également ceux de Kokoro : Kenta peut alors être vu comme l’esprit, Reika le cœur, et Hiro l’âme.

Le Terminator est-il un ennemi ou un allié ?

Kenta doit prendre une décision capitale dans le final de Terminator Zero : détruire Kokoro à l’aide d’une impulsion électromagnétique, ou la laisser exister en espérant que ce que lui a dit le Terminator soit faux.

L’article continue après la publicité

netflix

En effet, le robot tueur a beau faire un véritable carnage sur la population japonaise, il n’a de cesse d’épargner et protéger la vie du fils aîné de Malcolm. Lorsque le chercheur préfère sacrifier son enfant pour sauver Kokoro, le Terminator montre davantage de scrupules et se contente de menacer le scientifique sans jamais tirer sur l’adolescent. On comprend pourquoi dans le final, quand la machine dit avoir été envoyée par le Kenta du futur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Terminator lui explique que sa version adulte aura réussi à négocier la première alliance entre l’humanité et Skynet, “pour notre salut commun“. Mais il est difficile de savoir de quoi sera fait l’avenir une fois que les voyageurs impactent le passé : le Terminator peut avoir menti pour sauver Skynet de Kokoro, mais il peut également avoir dit vrai. Enfin, il se peut que même en étant néfaste au départ, Kokoro ait été influencée par les récents événements et reste inoffensive à l’avenir. Mais le doute subsiste : l’IA de Malcolm pourrait être vue, à plus long terme, comme une menace non seulement pour Skynet, mais aussi pour les humains.

L’article continue après la publicité

Kokoro sauve-t-elle les humains de Skynet ?

Kokoro sauve les humains de Skynet en détruisant les missiles nucléaires ciblant le Japon. Mais l’IA ne se considère pas pour autant comme une alliée de l’humanité : elle ne voit en elle qu’une manière de se débarrasser de son concurrent Skynet.

L’article continue après la publicité

netflix

Si Misaki ne montre aucune animosité envers les humains et semble même témoigner de l’affection pour Malcolm, il n’en va pas de même pour Kokoro, lancée prématurément en ligne pour tenter d’arrêter Skynet avant l’holocauste nucléaire. L’intelligence artificielle s’interroge sur son rôle, sur celui des humains, et se demande si sa concurrente a réellement tort. Elle en vient à la conclusion qu’elle devra se défaire de Skynet, qui la considérera à terme comme une menace et cherchera à la désactiver.

L’article continue après la publicité

Quant à l’humanité, elle ne trouve grâce à ses yeux que parce que l’IA voit en l’humain un moyen de se défaire de Skynet. Kokoro sauve donc la population du Japon, avant de la prendre en otage pour qu’elle serve ses propres intérêts.

L’article continue après la publicité

Kenta choisit de ne pas détruire Kokoro pour se protéger de Skynet. Mais comme le fait remarquer Eiko, l’IA pourrait un jour décider de changer d’avis et éliminer les derniers survivants.

L’article continue après la publicité

La fin de Terminator Zero implique-t-elle une saison 2 ?

De nombreux éléments sont laissés en suspens dans la fin de l’anime Terminator Zero, suggérant une suite. Cette dernière n’a toutefois pas été annoncée.

netflix

On ne sait ainsi pas si le Terminator a menti ou non concernant l’alliance entre humains et Skynet. On ne sait pas non plus comment les japonais seront traités par Kokoro, et si cette dernière restera neutre ou deviendra maléfique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De la même manière, l’anime n’indique pas qui est la prophétesse qui envoie Eiko dans le passé : il pourrait très bien s’agir d’une itération plus vieille d’Eiko elle-même, puisqu’elle semble savoir ce qui va arriver et insiste pour que la soldate soit celle que les résistants envoient en 1997.

Mais il faut aussi prendre en compte les explications de la vieille femme : “Quand on voyage dans le temps, une nouvelle ligne temporelle se crée. Par conséquent, personne ne sait ce qui va se passer dans ce monde.“ La série prend donc le parti de se conclure sur une fin ouverte, plus ou moins heureuse pour ses protagonistes. Mais si rien n’est écrit, il y a tout de même de grandes chances pour que le scénariste de la saison 2 soit quant à lui déjà prêt à reprendre la plume.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À ce stade, aucune suite n’a été annoncée officiellement par Netflix ou les créateurs de l’anime : il faudra donc attendre de voir si Terminator Zero obtient suffisamment de vues pour avoir droit à un éventuel renouvellement.