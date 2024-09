Même si Sukuna meurt dans Jujutsu Kaisen, il pourrait encore revenir

Jujutsu Kaisen se dirige vers son grand final après avoir éliminé Ryomen Sukuna, l’antagoniste principal du manga. Cependant, il existe un moyen pour que le Roi des Fléaux puisse encore revenir.

La bataille contre celui que l’on surnomme “le plus grand exorciste de l’histoire” s’est enfin terminée dans le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen. Alors que chaque personnage a joué son rôle dans la défaite de Sukuna, Yuji Itadori reste debout jusqu’à la fin et aide Megumi Fushiguro à se libérer de l’emprise du puissant Roi des Fléaux.

L’article continue après la publicité

Le combat a duré plus d’un an pour les lecteurs, avec les personnages principaux combattant Sukuna et utilisant chaque astuce à leur disposition. La Résonance de Nobara et l’Extension du Territoire de Yuji ont assuré que l’antagoniste ne puisse plus riposter.

L’article continue après la publicité

Cependant, bien que Sukuna meure dans le manga, le chapitre laisse entendre qu’il pourrait encore revenir. Alors, que pourrait-il se passer avant le grand final du manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami ?

L’article continue après la publicité

La mort de Sukuna est-elle confirmée ?

Oui, la mort de Sukuna est confirmée dans le manga Jujutsu Kaisen.

MANGA Plus

Dès que Megumi se libère de l’emprise de Sukuna, ce dernier se transforme en un tas de chair. Sukuna est toujours un fléau incarné et ne peut maintenir une forme physique sans réceptacle. De plus, il a été gravement affaibli lors de ce long combat.

Grâce à la Technique de l’Intervalle de Yuji et à son Extension du Territoire, Megumi entend enfin la voix de son ami. Il trouve une nouvelle raison de vivre au lieu de se noyer dans le chagrin après la mort de Tsumiki. Yuji prend en pitié le méchant et propose de redevenir son réceptacle. Cependant, Sukuna s’accroche à sa fierté jusqu’à la fin et se désintègre.

L’article continue après la publicité

En rapport: Ce fan de Jujutsu Kaisen partage cette comparaison entre Sukuna et Gojo

L’article continue après la publicité

MANGA Plus

Yuta Okkotsu a trompé Sukuna en lui faisant croire qu’il avait fait manger à Rika le dernier doigt. Cependant, Yuta a en réalité mangé le doigt de Yuji et gardé celui de Sukuna dans une chambre. Nobara utilise sa Résonance sur le doigt de Sukuna restant, atteignant directement le Roi des Fléaux.

Cela a permis à Yuji de continuer ses attaques. Cependant, bien que Nobara ait utilisé sa technique, elle n’a pas pu détruire le doigt de Sukuna. C’est pour cette raison que Yuji a proposé de devenir à nouveau le réceptacle de Sukuna. Si Sukuna avait accepté, Yuji aurait pu manger le dernier doigt et ressusciter son pire ennemi. Pour le meilleur ou pour le pire, Sukuna a choisi sa fierté et est mort.

L’article continue après la publicité

Le retour de Sukuna est probable avant le final de Jujutsu Kaisen

Gege Akutami

Dans le chapitre 247 de Jujutsu Kaisen, Kusakabe a déclaré : « Les fléaux ne s’affaiblissent pas toujours après la mort. » Higuruma est d’accord avec cela, et dit qu’ils deviennent plus forts. Les derniers mots de Sukuna, « Je suis un fléau », pourraient alors suggérer qu’il y a plus que ce que l’on pense.

L’article continue après la publicité

Autant que nous le sachions, détruire le dernier doigt est presque impossible. Même Gojo n’est pas capable de faire quelque chose de ce genre. Le mieux qu’ils puissent faire est de le sceller, mais le sceau s’affaiblira progressivement avec le temps. Tant que le doigt existe, il y aura toujours une chance que Sukuna revienne.

L’article continue après la publicité

Cela pourrait prendre des décennies ou des siècles, mais la possibilité que quelqu’un d’autre devienne un réceptacle n’est pas à exclure. Le manga pourrait même se terminer sur une fin en suspens avec quelqu’un trouvant son dernier doigt, laissant ainsi plusieurs questions sans réponse et ouvrant la voie à une potentielle suite.

Le manga Jujutsu Kaisen se terminera dans quelques semaines, alors découvrez la date de sortie du dernier chapitre. Et pour en apprendre davantage sur l’œuvre de Gege Akutami, découvrez quel est ce personnage qui est le plus inutile selon les fans. Vous pouvez également consulter notre classement des meilleurs exorcistes de l’ère moderne, ainsi que les personnages les plus forts encore en vie dans le manga.

L’article continue après la publicité