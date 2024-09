Ce manga est le successeur de Jujutsu Kaisen : comment le lire gratuitement ?

Alors que d’importants mangas se sont terminés récemment, les lecteurs sont invités à découvrir une nouvelle perle du Shonen Jump, dont les 50 chapitres sont accessibles pour une durée limitée.

L’été 2024 est sans pitié pour les fans de mangas : les super-héros de My Hero Academia de Kōhei Horikoshi ont pris leur retraite en août, après une bataille décisive contre All For One. Et ils ne seront pas les seuls à tirer leur révérence, puisque Jujutsu Kaisen de Gege Akutami va lui aussi se conclure très prochainement avec le chapitre 271, qui fera tomber le rideau sur les aventures de Yuji Itadori et compagnie.

Parmi les classiques les plus lus, il ne restera alors que l’indétrônable One Piece pour tenir la baraque et représenter le Shonen Jump, loin devant le reste de la concurrence. Malgré tout, les lecteurs inquiets de ne pas savoir par quoi remplacer les récits palpitants qui prennent fin vont avoir droit à un petit coup de main. Car une histoire épique et déjà récompensée pour sa qualité vient d’être proposée gratuitement sur le site de la Shueisha, Manga Plus.

Les 50 chapitres du manga Kagurabachi de Takeru Hokazono sont disponibles gratuitement sur le site et l’application Manga Plus en français depuis le 22 septembre : ils disparaîtront ensuite le 6 octobre 2024.

Takeru Hokazono/Shueisha

L’offre permet de promouvoir le manga en France, les éditions Kana ayant obtenu les droits de sa publication et de sa traduction. Les lecteurs francophones pourront ainsi rattraper l’histoire de Chihiro et se familiariser avec les personnages, avant que la publication n’adopte le rythme hebdomadaire du Japon.

De son côté, Manga Plus présente l’histoire avec ce résumé : “Aspirant forgeron, Chihiro travaille chaque jour aux côtés de son père. De nature taciturne, il est tout l’opposé de son paternel, un homme qui a toujours le mot pour rire. Ils avaient tout pour vivre heureux… jusqu’à cette terrible tragédie. Désormais, leur belle relation est tachée de sang, et leur bonheur est à jamais perdu. Consumé par la haine, Chihiro est aujourd’hui animé par une détermination sans faille…“

Kagurabachi a déjà été récompensé en août 2024 du prix du “Next Manga Award”, soit le prix du meilleur nouveau manga, tandis que les notes données par les lecteurs lui ont permis de se hisser parmi les séries les plus populaires de ces derniers mois. En France, le manga sortira également en version papier le 14 février 2025, aux éditions Kana.

L’histoire de Chihiro est déjà considérée comme l’une des meilleures alternatives pour remplacer Jujutsu Kaisen après son dernier chapitre. Mais il existe aussi d’autres mangas qui sauront satisfaire les lecteurs en manque de bagarre et de monstres après la disparition de Yuji : on vous en a dressé la liste des 5 meilleurs.