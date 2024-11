La saison 3 de Star Wars Vision s’offre les meilleurs studios d’anime

Les meilleurs studios d’animation japonaise vont unir leurs forces pour réaliser une troisième saison de l’anime Star Wars Visions : on vous explique tout.

Dès son entrée dans le giron de Disney, la franchise Star Wars a eu droit à de nombreux projets, pas toujours appréciés, parfois même décriés, mais il en est un qui se démarque clairement au milieu des innombrables films et séries de la galaxie lointaine en faisant l’unanimité : Star Wars Visions propose en effet un objectif original, se déclinant sous forme de série d’anthologie dirigée par de nombreux studios réputés dans le monde de l’animation.

L’article continue après la publicité

Après deux saisons réussies et disponibles sur Disney+, la série va à nouveau frapper, et ce sont cette fois d’excellents studios d’animation japonaise qui se retrousseront les manches pour sortir les épisodes. On compte ainsi la participation de Wit Studio qui avait signé les premières saisons de L’Attaque des Titans, mais aussi de Polygon Pictures, connu pour ses nombreux projets autour de Transformers – et ses jeux vidéo.

L’article continue après la publicité

Les autres ne sont clairement pas en reste et certains vont même renouveler un partenariat réussi après les précédentes saisons, entre Production I.G qui s’est illustré en 2024 avec Kaiju No. 8 et Terminator Zero, et surtout Trigger, papa de Cyberpunk Edgerunners ou le plus récent Gloutons et Dragons. Autant dire que la saison 3 de Star Wars: Visions promet déjà du grand spectacle, pour une animation de qualité.

L’article continue après la publicité

“Nous sommes ravis d’annoncer que Wit Studio travaille sur le volume 3 de Star Wars: Visions ! Rendez-vous en 2025.“

Retrouvez ci-dessous les studios d’animation travaillant sur la saison 3 de Star Wars Visions :

L’article continue après la publicité

David Production

Kamikaze Douga

Kinema Citrus

Polygon Pictures

Production I.G.

Project Studio Q

Trigger

Wit Studio

Mais il fallait bien ça pour rester au niveau des précédents volumes de l’anthologie de Lucasfilm, qui s’était déjà offert la participation d’Aardman (Wallace & Gromit), de Science Saru (Dandadan) ou encore des français de La Cachette (Love, Death and Robots).

L’article continue après la publicité

Annoncée lors du Content Showcase de Disney, la saison 3 de Star Wars: Visions comptera 9 épisodes en tout. Elle n’a pas encore de date de sortie précise, mais elle reste attendue pour 2025, l’attente ne sera donc pas trop longue. Mais d’ici-là, les fans de l’univers créé par George Lucas pourront prendre leur mal en patience grâce à l’arrivée d’autres séries sur Disney+, dont Star Wars: Skeleton Crew qui débarquera le 4 décembre 2024.

Et si Star Wars ne suffit pas, il y a toujours la possibilité de jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.

L’article continue après la publicité