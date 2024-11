Le chapitre 108 de Spy x Family est encore retardé mais a enfin une date de sortie

Spy x Family fait une longue pause et ne revient pas avant Noël : les fans sont pourtant soulagés par la nouvelle, qui met fin à une période de silence inquiétante.

Les mangas de la nouvelle génération ont offert un nouveau souffle au genre shonen, entre histoires et épiques et adaptations souvent très réussies du côté des animes : entre les exorcistes de Jujutsu Kaisen et les créatures occultes de Dandadan, on peut également compter sur la famille d’espions de Spy x Family, dont la saison 3 est attendue de pied ferme. Mais les chapitres écrits par Tatsuya Endō n’ont pas non plus atteint leur conclusion, et il y a de grandes chances pour que les pauses à répétition dans la publication soient en partie responsables.

Le chapitre 107 est ainsi sorti le 27 octobre 2024, avant qu’une annonce de pause ne retarde la sortie du 108 au 24 novembre en France (et le 25 au Japon). Mais depuis, le manga n’a pas donné de nouvelles, et force est de constater que le nouveau chapitre n’est toujours pas disponible sur Manga Plus, suscitant l’inquiétude des fans, d’autant plus que l’auteur n’a rien publié sur son compte X depuis mi-octobre. Mais finalement, une annonce de l’éditeur a permis d’y voir plus clair : Spy x Family ne reviendra pas avant fin décembre 2024.

Quand sortira le chapitre 108 de Spy x Family ?

Le chapitre 108 de Spy x Family sortira le 22 décembre 2024 à 16h sur Manga Plus (le 23 au Japon, avec le décalage horaire) : il avait initialement été annoncé pour le 24 novembre 2024, et l’éditeur a tout simplement tardé à confirmer son retard.

C’est sur le compte officiel du Shonen Jump sur X que la nouvelle date de sortie du manga a été partagée, tandis que l’éditeur présente ses excuses pour “l’annonce tardive” : “Le chapitre 108 de SPY x FAMILY, dont la sortie était prévue le 25 novembre, est suspendu. (…) Nous vous prions de nous excuser pour avoir fait attendre tous ceux qui attendaient sa sortie avec impatience. La prochaine publication est prévue pour le 23 novembre. Merci beaucoup pour votre soutien !“

En attendant le retour des personnages dans le 17e arc de Spy x Family, les fans peuvent toujours retourner voir les deux saisons de l’anime, signé par Wit Studio et CloverWorks. La saison 3 a quant à elle bien été confirmée.

