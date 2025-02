Solo Leveling Saison 2 Épisode 8 : date de sortie et spoilers

Jinwoo continue de se battre pour s’améliorer : date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 8 de la saison 2 de Solo Leveling.

Le chasseur considéré jusqu’ici comme le plus faible de l’humanité est devenu une star en faisant réévaluer son rang le jour où une conférence de presse se tenait près des locaux de l’organisation. Passé de l’ombre à la lumière, Jinwoo doit désormais composer avec la reconnaissance du public, tout en continuant de s’entraîner en toute discrétion.

Mais l’objectif le plus important pour le jeune homme reste la confection de l’élixir de vie sacrée qui sauvera sa mère. Et pour y parvenir, il n’a pas d’autre choix que de retourner dans la forteresse démoniaque, où il rencontre des démons toujours plus redoutables. Date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 8 de la saison 2 de Solo Leveling.

L’épisode 8 de la saison 2 de Solo Leveling sortira le samedi 22 février 2025 à 18h30 sur Crunchyroll en VOST, et le 15 mars 2025 à 22h en VF.

Spoilers de l’épisode 8 de Solo Leveling Saison 2

Dans l’épisode 8 de la saison 2 de Solo Leveling, intitulé “Looking Up was Tiring Me Out” Jinwoo creusera un peu plus les mystères du Système tout en avançant dans sa conquête de la forteresse démoniaque jusqu’à affronter Baran, le roi des démons.

Solo Leveling Animation Partners

Après avoir fait une alliance avec la démone Esil, le nouveau chasseur de rang S va en effet pouvoir affronter Baran, le roi des démons. L’ennemi n’a rien de comparable avec les créatures que l’on trouve d’habitude dans les donjons, se différenciant d’eux en termes de puissance mais aussi de nature, rappelant davantage Jinwoo qui est devenu un joueur plutôt qu’un chasseur.

Ce qui n’empêchera pas le héros de relever le défi, cherchant à obtenir une récompense spéciale obtenue après avoir vaincu Baran, d’autant plus que le héros cherche aussi à créer l’élixir de vie sacrée capable de sauver sa mère de la maladie du Sommeil Éternel. Mais l’élixir n’est pas le seul item que le chasseur convoite. Car la monture du roi des démons n’est pas une créature démoniaque, et pourrait donc être ajoutée à son armée d’ombres.

En-dehors de la forteresse démoniaque, les forces du Japon et de la Corée continueront de s’organiser pour le prochain raid à venir sur l’île de Jeju, les fourmis sorties du donjon ayant muté plus rapidement que prévu et menaçant les terres environnantes.

La saison 2 de Solo Leveling est loin d’être terminée : pour ne rien rater de la suite de l’anime, vous pouvez aussi consulter le calendrier de sortie des épisodes.