Solo Leveling Saison 2 Épisode 7 : date de sortie et spoilers

Sung Jinwoo devient célèbre : date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 7 de la saison 2 de Solo Leveling.

Sung Jinwoo ne cesse de gagner en puissance depuis le début de la saison 2 de Solo Leveling. Après l’arc du portail rouge qui lui a permis de découvrir le potentiel de son armée d’ombres, l’ancien chasseur de rang E devenu joueur grâce au Système a pu enchaîner avec la forteresse démoniaque, donjon qui lui est réservé et dans lequel il espère trouver trois ingrédients pour sauver sa mère de la maladie du Sommeil Éternel.

Mais avant de s’attaquer aux étages les plus hauts, Jinwoo a d’abord voulu tenter quelques raids A, et a dû accepter de se faire réévaluer. Déjà approché par l’organisation des chasseurs de Corée mais aussi des chefs de guilde intrigués par la force qu’il dégage, le héros a fini par révéler ses pouvoirs pour sauver le groupe de Son Kihoon face aux hauts orcs. Il ne peut désormais plus mentir sur ses capacités, et doit se préparer à la célébrité. Date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 7 de la saison 2 de Solo Leveling.

L’épisode 7 de la saison 2 de Solo Leveling sortira le samedi 15 février 2025 à 18h30 sur Crunchyroll en VOST, et le 8 mars 2025 à 22h en VF.

Spoilers de l’épisode 7 de Solo Leveling Saison 2

Le nouveau rang de Sung Jinwoo va être révélé au grand public dans l’épisode 7 de la saison 2 de Solo Leveling, attisant la curiosité des journalistes et l’intérêt des chefs de guildes du pays pour le 10e chasseur de rang S de Corée.

Solo Leveling Animation Partners

Alors que Lee Minsung, grande star ayant signé un contrat avec la guilde des faucheurs, s’apprêtera à s’exprimer durant une conférence de presse censée faire la une des journaux, Jinwoo va débarquer à l’organisation des chasseurs pour sa réévaluation. Il volera ainsi la vedette à Minsung.

Le chasseur deviendra officiellement le 10e rang S de Corée, ce qui lui permettra d’envisager la revente du matériel récupéré lors de ses raids ou dans la boutique du Système. Mais surtout, il pourra monter sa propre guilde, proposant au passage à Jinho de devenir son second. Son ami acceptera, quitte à refuser l’offre de son père de lui confier les rênes de la guilde de la famille.

Enfin, après avoir pu échanger du matériel et acheté des artéfacts, Jinwoo se lancera à nouveau à l’assaut de la forteresse démoniaque dans le but d’y récolter le dernier ingrédient pour le remède à la maladie de sa mère. Mais l’élixir sacré risque bien de s’avérer nécessaire pour une autre personne : le père de Jinho, qui sera soudain pris d’une crise évoquant les symptômes de la maladie du Sommeil Éternel.

La saison 2 de Solo Leveling est loin d’être terminée : pour ne rien rater de la suite de l’anime, vous pouvez aussi consulter le calendrier de sortie des épisodes.