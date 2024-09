Film Solo Leveling ReAwakening : trailer, intrigue, date de sortie…

Non content d’avoir dominé le petit écran en 2024, Solo Leveling se prépare pour une invasion des cinémas avec le film ReAwakening : on vous dit tout sur le long-métrage.

Solo Leveling s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs animes du moment. La première saison a immédiatement propulsé la série dans les rangs des plus grosses productions, telles que Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia, surtout sur le plan des communautés de fans. Il faut dire que l’histoire de Sung Jinwoo était déjà très populaire dans son format webtoon, créé par Chu-Gong et illustré par Dice Studio : le chasseur passé de médiocre à surpuissant face aux monstres envahissant le monde contemporain a séduit sans trop de surprise le public de la série d’animation.

Que ce soit grâce au récit ou au travail du studio renommé A-1 Pictures, la série s’est ainsi assurée une saison 2. Et alors que la fenêtre de sortie a été annoncée pour janvier 2025, un film compilation intitulé ReAwakening permettra de découvrir le début de ce nouveau chapitre, directement sur grand écran. Diffusions dans les salles internationales, intrigue, premier trailer : on fait le point sur le film Solo Leveling.

Quand sortira le film Solo Leveling: ReAwakening ?

Le film Solo Leveling: ReAwakening sortira le 28 novembre 2024 en Corée, et le 29 novembre au Japon. Si aucune autre date n’a été annoncée pour le reste du monde, il est prévu que le film sorte progressivement à l’international.

solo leveling animation partners

Il est donc possible que le long-métrage sorte bien en 2024 en France. On peut ainsi s’attendre à une projection en novembre, voire en décembre, mais il faudra attendre que les distributeurs le confirment officiellement pour se prononcer.

Solo Leveling: ReAwakening sera-t-il disponible en streaming ?

Solo Leveling: ReAwakening ne sera pas disponible en streaming lors de sa sortie en salles : il faudra attendre janvier 2025 pour retrouver les deux épisodes introduits sur Crunchyroll.

Faut-il voir ReAwakening avant la saison 2 de Solo Leveling ?

Il n’est pas nécessaire de voir ReAwakening avant la saison 2 de Solo Leveling : il s’agira d’un film compilation de la première saison, auquel s’ajouteront les deux premiers épisodes de la deuxième saison.

Les spectateurs qui n’auraient pas vu ReAwakening en salles n’auront qu’à attendre la sortie de la saison 2 en janvier 2025 pour retrouver les épisodes concernés, l’anime s’inscrivant dans le programme d’hiver de 2025. Pour ce qui est du récapitulatif, la saison 1 est déjà intégralement disponible sur Crunchyroll.

Trailer et intrigue du film Solo Leveling

Le film Solo Leveling ReAwakening dévoilera le début de l’arc du portail rouge : le trailer d’annonce permet d’en découvrir davantage sur les prochaines aventures de Jinwoo.

Alors que Sung Jinwoo peut désormais compter sur sa capacité à se constituer une armée d’ombres à partir des défunts, il s’aventurera aux côtés d’autres camarades dans un portail. Malheureusement, ce dernier s’avèrera instable, coinçant les chasseurs dans son univers jusqu’à l’élimination de son redoutable boss.

Les dates de sortie internationales devraient bientôt être annoncées : nous mettrons cet article à jour dès que davantage d’informations seront disponibles. En attendant, vous pouvez également consulter le planning des animes d’automne 2024.