Solo Leveling Épisode 2 : Spoilers, date de sortie et premières images

L’épisode 2 de Solo Leveling promet déjà de s’enfoncer un peu plus dans l’horreur du double donjon et du piège qui s’est refermé sur Jinwoo et ses compagnons. Date et heure de sortie, spoilers : voici tout ce qu’il faut savoir.

Solo Leveling a récemment fait des débuts remarquables et s’est déjà imposé comme l’un des animes les plus populaires de l’année 2024. Réalisé par Shunsuke Nakashige, la série est inspirée du manhwa populaire de Chugong (histoire) et Jang Sung-rak (dessin).

L’histoire se déroule dans un monde qui a radicalement changé 10 ans plus tôt, après l’apparition de portails menant à des univers parallèles, remplis de magie et… de monstres. Ces derniers étant comme immunisés contre les armes humaines, la seule solution pour s’en débarrasser et de compter sur des chasseurs dont le potentiel a été évalué.

Jinwoo est probablement le plus faible d’entre eux, mais il s’obstine dans ce métier à risque, pour le bien de sa famille. Lors d’une expédition en apparence anodine, son équipe découvre une salle secrète au fond de leur donjon, et les choses dérapent.

C’est là que le premier épisode de Solo Leveling nous laissait, et que le second nous reprendra. Date et heure de sortie, spoilers : on vous dit tout ce qu’on sur l’épisode 2 de l’anime.

Date et heure de sortie de l’épisode 2 de Solo Leveling

L’épisode 2 de Solo Leveling sera diffusé le samedi 13 janvier 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible à 18h30 en France.

Spoilers et aperçus de l’épisode 2 de Solo Leveling

L’épisode 2 de Solo Leveling nous montrera Sung Jinwoo en train d’essayer de déchiffrer les énigmes du double-donjon. Son amie Joohee, elle, est tétanisée face aux horreurs. Quant à M. Song, il remercie Jinwoo pour sa réaction rapide. Mais le jeune homme remarque que le chef d’équipe a perdu son bras dans l’attaque.

“Aperçu du prochain épisode de Solo Leveling !“

En relisant les commandements sur la tablette, Jinwoo réalise que le “dieu” mentionné dans les écritures doit être la plus grande statue du donjon. L’un des chasseurs essaie de franchir la porte, mais est immédiatement tué.

Suivant les conseils de Jinwoo, les autres commencent à obéir aux commandements. Toutefois, la discorde au sein de survivants et la confusion à propos des règles entraînent de nouvelles morts. Et notre héros non plus n’en sort pas indemne : Jinwoo est également grièvement blessé, et perd sa jambe.

Finalement, lors de la dernière étape, Kim et quelques chasseurs s’enfuient de la chambre sacrificielle et survivent au donjon. M. Song, Jinwoo et Joohee sont abandonnés à leur sort, qui n’est pas bien brillant.

Jinwoo décide finalement de se sacrifier pour que M. Song et Joohee puissent s’échapper. À peine sont-ils partis que les statues s’en prennent au chasseur le plus faible du monde, le frappant à mort.

Dans ses derniers instants, Jinwoo implore alors une seconde chance. Un étrange système s’offre alors à lui, et le jeune homme découvre qu’il a rempli toutes les conditions d’une quête secrète.

Rendez-vous donc le 13 janvier 2024 pour découvrir l’épisode 2 de Solo Leveling !