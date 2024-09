La saison 2 de Solo Leveling s’offre une avant-première au cinéma avant sa sortie en 2025

Alors qu’elle est attendue pour janvier 2025, la saison 2 de l’anime événement va s’offrir une première sortie sur grand écran.

L’anime s’est facilement hissé dans le top des meilleures séries de l’année 2024, et sa suite est particulièrement attendue : Solo Leveling reprend le webtoon de Chu-Gong et Dice, lui apportant les compétences du très bon studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Mashle) et les musiques épiques d’Hiroyuki Sawano (L’Attaque des Titans).

L’article continue après la publicité

Avec de tels atouts, la série ne pouvait que cartonner, et c’est ce qu’elle a fait. Après avoir conquis le public international, le studio et Crunchyroll ont annoncé l’arrivée d’une saison 2. Le prochain arc adapté sera celui du portail rouge et promet déjà du grand spectacle pour les fans de Sung Jinwoo, petit chasseur devenu grand. Et alors que la fenêtre de sortie s’est resserrée pour 2025, la nouvelle saison prépare également une projection sur grand écran pour ses premiers épisodes.

L’article continue après la publicité

Une fenêtre de sortie et une projection en salles pour la saison 2 de Solo Leveling

Le film Solo Leveling: ReAwakening présentera un récapitulatif de la saison 1 et les deux premiers épisodes de la saison 2. Le long-métrage sortira d’abord en Corée et au Japon les 28 et 29 novembre 2024, avant d’être plus tard projeté dans le reste du monde.

L’article continue après la publicité

C’est à l’occasion de l’Aniplex Online Festival que l’annonce a été faite. À ce stade, les dates de projection françaises n’ont pas encore été précisées sur le site officiel, qui prévoit tout de même une sortie internationale “petit à petit“.

De son côté, la saison 2 a obtenu une fenêtre de sortie plus précise : le rendez-vous est donné pour janvier 2025, l’anime entrant alors dans la saison hiver qui lancera l’année prochaine, rappelant la sortie des tout premiers épisodes de Solo Leveling.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant d’autres nouvelles de la saison 2, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil aux animes de l’automne 2024, ou encore à la liste des meilleures sorties de l’été.