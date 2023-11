Une suite pour L’Attaque des Titans ? La scène post-générique expliquée

L’Attaque des Titans a enfin offert un dénouement aux fans, mais la mystérieuse scène post-générique de l’anime pourrait suggérer une suite à l’histoire. Qu’en est-il vraiment ?

L’Attaque des Titans, l’une des séries de japanimation les plus appréciées de tous les temps, nous a offert un dernier épisode bourré d’émotions. Parce que c’est tragique, parce que tout le monde n’a pas droit à sa fin heureuse, parce que, surtout, il a fallu dire au revoir à des personnages qui ont évolué pendant dix ans sur nos écrans grâce aux adaptations des studios Wit et MAPPA.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le manga d’Hajime Isayama ayant atteint son dénouement en 2021, les fans avaient déjà dû se préparer à de tels au revoir. D’autant plus que tout indiquait qu’il s’agissait bien là de l’épisode final de l’anime. Plus de doute possible, il faut faire ses adieux aux héros… Vraiment ? Que signifie la scène post-générique du final ?

Que se passe-t-il dans la scène post-générique de L’Attaque des Titans ?

Les derniers moments de l’intrigue principale nous dévoilent la mort d’Eren, tué par Mikasa. Cette dernière l’emmène ensuite sous l’arbre qui a été le point de départ de tout le récit, pour l’y enterrer. Durant le générique, on peut voir Mikasa visiter fréquemment la tombe avec son mari et son enfant, puis les générations suivantes se presser au pied de l’arbre. Ce dernier grandit tandis que l’île de Paradis se modernise, jusqu’à ce que la guerre frappe à nouveau et que l’île subisse un ultime bombardement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“La scène post-générique qui prépare à L’Attaque des Titans 2 : nouvelle génération. Let’s go“

La scène post-générique nous montre alors un garçon portant une écharpe semblable à celle de Mikasa, accompagné d’un chien, s’avancer dans les ruines de l’île, bien des années après l’apocalypse. L’enfant se retrouve face à l’arbre qu’on comprend être celui d’Eren, et qui a poussé de manière à ressembler fortement à celui d’Ymir, dans lequel la grande ancêtre avait trouvé ses pouvoirs de titan. Il est possible que la tête enterrée d’Eren ait influencé sa croissance, même si aucun détail n’a été partagé à ce jour par l’auteur du manga. Le garçon s’avance finalement dans l’arbre, comme l’avait fait Ymir des siècles, voire des millénaires plus tôt. Les fans se sont alors demandé si la dernière séquence pouvait faire allusion à une suite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y aura-t-il une suite à L’Attaque des Titans ?

Pour l’auteur, la réponse est non. Le manga L’Attaque des Titans a été créé par Hajime Isayama en 2009. Quand, en 2019, l’auteur avait été interrogé sur ses projets futurs pour son œuvre, il avait révélé que lorsqu’elle serait terminée, il souhaitait arrêter sa carrière de mangaka pour se reconvertir dans le monde du spa.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Merci Isayama, MAPPA, et toute l’équipe. Maintenant vous pouvez ouvrir un spa.“

“Une fois que L’Attaque des Titans sera terminé, et que j’aurai réussi à blesser tout le monde, je pourrai ouvrir un spa avec les larmes et la sueur de mes lecteurs.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une fin difficile à écrire pour l’auteur de L’Attaque des Titans

L’auteur a également expliqué dans un entretien pour le New York Times que l’écriture était vite devenue une prison inconfortable pour lui, lorsque L’Attaque des Titans l’avait soudain propulsé vers la célébrité. “L’histoire a finalement été lue et regardée par un nombre incroyable de personnes, ce qui m’a conféré un grand pouvoir avec lequel je ne me sentais pas tout à fait à l’aise.“

“Écrire des mangas est censé être libérateur. Mais si j’avais été totalement libre, alors j’aurais dû pouvoir changer la fin (…) et dire que je voulais prendre une direction différente. Mais le fait est que j’étais lié à ce que j’avais initialement envisagé lorsque j’étais jeune. Ainsi, le manga est devenu pour moi une forme d’art très restrictive, un peu comme Eren qui se retrouve prisonnier des pouvoirs qu’il a fini par acquérir.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les plans d’avenir de l’auteur peuvent encore changer, mais il est fort probable qu’il ne reviendra plus dans le monde de l’île de Paradis. Un ultime détail semble confirmer que l’épisode final était bien le dernier : pour la première fois en dix ans, le dernier carton “À suivre” à la fin des épisodes a été remplacé par “The End.“