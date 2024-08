Cette scène culte de Spider-Man 2 a influencé le créateur de My Hero Academia

My Hero Academia est devenu un incontournable pour tous les fans de super-héros, et le créateur du manga Kōhei Horikoshi a révélé qu’un film culte mettant en scène un personnage emblématique de l’univers Marvel l’a aidé à façonner le récit.

La fin de My Hero Academia est arrivée, révélant comment Deku et ses amis de la Seconde A ont tous terminé leur parcours. Ce voyage de dix ans a ainsi permis au manga de Kōhei Horikoshi de devenir l’un des shonens les plus populaires auprès des fans, donnant naissance par la même occasion à l’un des meilleurs anime de l’ère actuelle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À la suite de la sortie du nouveau film d’animation My Hero Academia: You’re Next, le mangaka a parlé des œuvres qui ont influencé sa création. Kōhei Horikoshi a alors cité un film considéré comme culte par beaucoup, à savoir Spider-Man 2 (2004), le second volet de la fameuse trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire dans le rôle-titre.

“Il y a une scène dans Spider-Man 2 avec Tobey Maguire, dans laquelle Spider-Man arrête un train hors de contrôle”, a-t-il confié à ComicBook. “Là, les passagers ordinaires voient le vrai visage de Spider-Man. Mais ensuite, un enfant lui tend le masque qu’il a trouvé et dit : ‘Je ne dirai rien à personne.'”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il a ajouté : “Je pense que cette scène répond à la question : ‘Qu’est-ce qu’un héros ?’ Un héros est une personne qui aide les gens ordinaires, et les gens ordinaires qui les aident en retour.”

Les commentaires du mangaka font sens, car les films Spider-Man posent souvent la question de la définition même de l’héroïsme, avec un Peter Parker qui va repousser ses limites face au Docteur Octopus d’Alfred Molina dans le second volet. On peut en ressentir les échos dans Deku contre All For One et Shigaraki. My Hero Academia a même sa propre romance latente dans la relation entre Deku et Ochaco.

L’article continue après la publicité

En rapport: Comment My Hero Academia a ouvert la voie à Jujutsu Kaisen

L’article continue après la publicité

Et ce sans même mentionner le père de Deku. Il y a beaucoup de parallèles. Et pour en apprendre davantage sur My Hero Academia, notre calendrier de sortie de la saison 7 vous dira quand arrivera le prochain épisode.