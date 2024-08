Cette rumeur majeure sur le remake de l’anime One Piece démentie

Le remake de l’anime One Piece est actuellement en production, mais une rumeur persistante a dû être démentie par un leaker populaire. Voici tout ce que nous savons à ce sujet.

Le One Piece Day 2024 a eu lieu les 10 et 11 août, nous offrant un premier aperçu du remake de l’anime, baptisé The One Piece. Le studio d’animation en charge du projet, à savoir WIT Studio, a dévoilé des concept-arts ainsi que les designs des personnages. De plus, il a été révélé que des membres du personnel de L’Attaque des Titans travaillent également sur ce remake.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

WIT Studio est connu notamment pour les trois premières saisons de l’anime L’Attaque des Titans, avant que MAPPA ne prenne le relais à partir de la Saison Finale. Ainsi, bien que les fans soient enthousiasmés par le remake de One Piece, des rumeurs sur le fait que le studio utiliserait l’intelligence artificielle (IA) pour aider à la production ont fait surface.

Une théorie qui a été démentie par Pew, un internaute populaire sur X/Twitter qui partage régulièrement du contenu sur One Piece. En effet, il a affirmé que les responsables créatifs étaient totalement contre cette idée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Les rumeurs selon lesquelles WIT Studio utiliserait l’IA pour le remake de One Piece sont complètement fausses. En fait, le nouveau directeur artistique Tomonori Kuroda de The One Piece est fermement opposé à l’utilisation de l’IA, même pour les décors, et estime que c’est une approche totalement inappropriée. »

Un fan a alors répondu sur X/Twitter : « Je ne sais pas ce qui pourrait faire penser à quelqu’un que l’IA a été utilisée, mais si je devais deviner, c’est peut-être à cause de l’apparence de la jambe de Luffy sur la capture d’écran. Mais encore une fois, je pense que c’est juste la position dans laquelle sa jambe a été dessinée. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« S’ils utilisaient l’IA, ils auraient déjà terminé tous les épisodes. Un animateur a fait des recherches dans des livres de cuisine française juste pour dessiner les plats de Sanji avec précision… Avec ce niveau de passion, ils n’ont ni besoin ni envie d’utiliser l’IA », a partagé un autre.

« Lol, quiconque a réellement cru à ce délire d’IA est soit vraiment stupide, soit tout simplement un hater pur et simple », a ajouté un troisième.

L’article continue après la publicité

Pour plus d’informations sur One Piece, consultez la date de sortie et les spoilers du chapitre 1123 du manga. Vous pouvez également découvrir quel est ce changement majeur opéré par The One Piece.