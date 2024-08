Rick et Morty : L’Anime – Le calendrier de sortie des épisodes

Les héros déjantés de l’espace vont jusqu’au bout de leur blague et se font un lifting en animation japonaise : pour ne rien rater de l’anime Rick et Morty, voici le calendrier de sortie des épisodes.

Le duo infernal est attendu pour sa saison 8, mais fait d’abord escale au pays du soleil levant : Rick et Morty se fait en effet un petit relooking en anime, sous la houlette du réalisateur Takashi Sano, qui s’est aussi chargé de l’adaptation de Tower of God. Le créateur est déjà un fin connaisseur de la série d’Adult Swim, puisqu’il a signé pour elle deux courts-métrages, Rick and Morty vs. Genocider et Summer Meets God.

L’anime a démarré sur des chapeaux de roue avec un premier épisode rempli de références à la pop culture ou au cinéma – y compris le grand classique Citizen Kane. Rick se repose entre les multivers, Morty tombe amoureux d’une mystérieuse inconnue et se lie d’amitié avec Macho Frank : les spectateurs ne seront pas dépaysés au milieu des histoires toujours aussi barrées qui les attendent, et qui pourraient tout à fait se répercuter sur l’intrigue principale. Et pour ne rien en rater, on vous présente le calendrier de sortie détaillé des épisodes.

Quand sort le prochain épisode de Rick et Morty : L’Anime ?

L’épisode 2 de Rick et Morty : L’Anime sortira le 23 août 2024 à 9h du matin sur Max en France.

En tout, la série comptera dix épisodes d’une trentaine de minutes. Ils seront diffusés de manière hebdomadaire sur la nouvelle plateforme de streaming en France, soit un jour après une diffusion sur la chaîne Adult Swim pour les pays anglophones.

Pour les langues, Max se contente pour le moment d’une version française avec sous-titres français et anglais. Mais il n’est pas exclu qu’une version japonaise sous-titrée français sorte dans les prochains jours : prévue le 17 août pour les autres pays, il se peut que la France y ait, elle aussi, droit, bien qu’aucune confirmation n’ait été faite à ce stade.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de Rick et Morty – L’Anime :

Épisode 1 : 16 août 2024

Épisode 2 : 23 août 2024

Épisode 3 : 30 août 2024

Épisode 4 : 6 septembre 2024

Épisode 5 : 13 septembre 2024

Épisode 6 : 20 septembre 2024

Épisode 7 : 27 septembre 2024

Épisode 8 : 4 octobre 2024

Épisode 9 : 11 octobre 2024

Épisode 10 : 18 octobre 2024

