L’anime Sk8 the Infinity revient plus tôt que prévu, mais pas pour une saison 2

Alors qu’on attend toujours la saison 2 de Sk8 the Infinity, l’anime s’apprête à proposer un projet spécial : certains spectateurs y auront même accès avant les autres.

Lorsqu’il est question d’animes de sport, on en trouve peu à être aussi radicaux que Sk8 the Infinity. L’histoire qui tourne – sans surprise – autour du skateboard dévoile le cheminement d’adolescents à la recherche de sensations fortes, tandis qu’ils participent à des courses nocturnes parfaitement illégales.

La série est amusante par bien des aspect et son insouciance aide certainement à capturer l’essence juvénile du skate et des sensations ébouriffantes que la pratique peut procurer à ses utilisateurs. Une chose est certaine : l’histoire a suffisamment plu pour obtenir le feu vert pour une saison 2, mais l’anime proposera avant ça un nouveau projet sous la forme de quatre OAV. Si la prochaine saison n’a pas de date, on sait en revanche que les épisodes spéciaux seront disponibles à partir du 19 mars 2025, dans une sortie en Blu-Ray/DVD et streaming.

Intitulée Sk8 the Infinity Extra Part, la mini-série proposera quatre épisodes dans lesquels les spectateurs retrouveront la plupart des personnages principaux de la création du studio Bones (My Hero Academia).

La diffusion se fera en streaming, mais le public japonais aura également la possibilité de se déplacer en salles pour assister à des projections limitées le 24 janvier 2025. Et autant dire que le mot “limité” est mérité : à la rédaction de cet article, seuls dix cinémas ont prévu de projeter les épisodes spéciaux de Sk8 the Infinity Extra Part.

La mini-série n’étant qu’un spin-off, les chances que les projections soient étendues à d’autres salles voire à d’autres pays sont réduites. En cas d’accord avec des cinémas européens, il faudrait ainsi probablement s’attendre à des projections d’une ou deux journées.

La nouvelle reste rassurante pour l’anime : Bones s’implique toujours autant dans sa série, et les épisodes spéciaux seront une bonne occasion d’en dévoiler davantage sur la très attendue saison 2.

Il faudra cependant attendre encore un peu avant que Sk8 the Infinity obtienne toute l’attention qu’il mérite, car le studio est en ce moment concentré sur un autre anime très demandé : la saison 8 de My Hero Academia a en effet été annoncée pour 2025.

Et pour passer le temps, il y a toujours la possibilité d’aller jeter un coup d’œil au programme bien rempli des animes de l’automne 2024, ou celui des meilleurs à venir en 2025.