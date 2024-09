Après Ranma 1/2, cet anime des années 90 va aussi avoir droit à son remake

WIT Studio, connu notamment pour son travail sur L’Attaque des Titans, prépare le remake d’un anime sous-estimé des années 90, dont nous avons déjà pu avoir un premier aperçu.

Il semblerait que les remakes d’anime soient devenus tendances ces derniers temps, en témoigne les nombreux projets qui ont été annoncés. On pensera bien évidemment au remake de Ranma 1/2 qui va bientôt arriver sur Netflix, ou encore à The One Piece, pris en charge par le désormais célèbre WIT Studio.

Et justement, en parlant de ce studio d’animation très populaire à qui l’on doit entre autres les trois premières saisons de L’Attaque des Titans par exemple, les fans ont appris que WIT n’en a pas fini avec les remakes d’anime, car il vient d’annoncer un nouveau projet.

Il s’agit cette fois-ci de Yaiba, un shonen de Gōshō Aoyama qui a été publié entre 1988 et 1993, tandis que l’anime d’origine a été diffusé entre 1993 et 1994. Yaiba n’est autre que le premier succès d’Aoyama, qui par la suite encore plus gagné en notoriété grâce à Détective Conan dont il est également le créateur.

Yaiba suit les aventures de Yaiba Kurogane, un jeune garçon qui aspire à devenir samouraï et qui s’entraîne durement avec son père. Ses véritables défis commencent lorsqu’il arrive au Japon et doit faire face à une nouvelle réalité civilisée, vivant des aventures dangereuses qui le rendent plus fort jour après jour. Annoncé en mai 2024, les fans ont enfin pu avoir un premier aperçu de ce remake grâce à une courte bande-annonce.

Takahiro Hasui, le réalisateur de la saison 3 de Mob Psycho 100, réalisera le remake de l’anime chez WIT Studio, avec Toko Machida (Kemono Michi: Rise Up) en charge du scénario. De plus, Yoshimichi Kameda (Mob Psycho 100) s’occupera des designs des personnages et de la direction de l’animation, tandis que la musique sera composée par Yutaka Yamada (VINLAND SAGA) et Yoshiaki Dewa (Hell’s Paradise).

« J’attends celui-ci avec impatience. J’ai vraiment apprécié l’anime de 1993, alors j’ai hâte de voir ce qu’ils vont faire avec Kenyū Densetsu Yaiba », écrit un fan sur X/Twitter.

Un autre ajoute : « Mais qu’est-ce que c’est, tous les animes que je voulais voir quand j’étais enfant reviennent avec un remake ! Merci, dieux de l’anime. »

« La première chose qui m’a frappé en regardant le teaser de YAIBA était à quel point l’animation ressemblait exactement à celle d’autrefois, ou plutôt à quel point elle reflétait les designs des personnages d’Aoyama-sensei de cette époque (larmes). J’ai hâte de voir Okita-kun avec ces mêmes dessins », partage un autre.

