La date de sortie du remake de Ranma 1/2 confirmée dans un nouveau trailer

L’anime Ranma 1/2 va faire son grand retour avec un remake, et nous pourrons bientôt découvrir le premier épisode de cette toute nouvelle adaptation, avec Netflix qui a enfin confirmé sa date de sortie avec une bande-annonce inédite.

Prépublié entre 1987 et 1996 dans le magazine Weekly Shōnen Sunday, Ranma 1/2 (ou Ranma ½) a été un manga qui a pris une approche originale des arts martiaux, mettant en scène un protagoniste qui s’entraîne activement pour devenir un combattant, avec toutefois une particularité étonnante. En effet, le jeune Ranma Saotome a la capacité de se transformer en fille au contact de l’eau froide. Rumiko Takahashi est la créatrice de cette œuvre désormais culte, qui a donné naissance à l’un des animes les plus célèbres des animes 1990.

Et après plus de trois décennies, une nouvelle adaptation de l’anime a été produite par MAPPA, le fameux studio d’animation connu notamment pour la Saison Finale de L’Attaque des Titans, mais aussi Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, et bien d’autres encore.

Le nouvel anime Ranma 1/2 fera ses débuts le 5 octobre 2024, et vous pourrez le regarder sur Netflix. Les épisodes seront diffusés chaque semaine, contrastant avec la stratégie habituelle de Netflix qui consiste à proposer l’intégralité d’une série en une seule fois. La plateforme a alors partagé une nouvelle bande-annonce, nous permettant ainsi d’avoir un aperçu inédit de ce remake attendu par beaucoup.

Bien que cette adaptation soit nouvelle et remise au goût du jour, MAPPA a tout de même préservé certains éléments de l’anime original, en particulier au niveau des voix.

Kappei Yamaguchi et Megumi Hayashibara sont de retour pour incarner respectivement Ranma garçon et fille, aux côtés de plusieurs autres stars qui reprennent également leurs rôles.

Jusqu’à présent, les teasers montraient une série très propre, lumineuse et pétillante, capturant l’ambiance légère de l’œuvre dans son ensemble. Le premier anime lancé en 1989 reste un des moments forts de cette époque, et cette nouvelle version pourrait bien être l’un des succès de l’année.

Netflix continue de se placer au premier plan de l’industrie, en investissant dans de grandes productions issues de studios très appréciés. Parmi les autres animes qui doivent prochainement sortir sur la plateforme, on retrouve aussi Terminator Zero, dont la première est prévue pour le 29 août 2024. En espérant toutefois que les récents leaks chez Netflix, qui concernent notamment les deux titres en question, n’auront pas d’impact sur leurs performances au moment de leur lancement.

