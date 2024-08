Le remake de l’anime One Piece semble déjà “parfait” selon les fans

Le remake de One Piece par WIT Studio, à qui l’on doit notamment les trois premières saisons de L’Attaque des Titans, suscite déjà beaucoup d’enthousiasme parmi les fans, qui le considèrent comme une adaptation “parfaite”.

Le remake de l’anime One Piece, baptisé The One Piece, proposera une toute nouvelle adaptation animée du manga désormais culte d’Eiichiro Oda. Produit par WIT Studio, en collaboration avec Netflix, ce remake couvrira l’intégralité de la saga East Blue, la première saga de l’œuvre, lorsque Luffy commence son voyage et rassemble les premiers membres de son équipage.

Pour commémorer le jour où cette histoire fantastique a été introduite, le Japon célèbre depuis 2017 le “One Piece Day”. Chaque année apporte son lot de nouvelles et de mises à jour passionnantes sur la franchise, et c’est exactement ce que nous avons reçu concernant le remake de l’anime lors du “One Piece Day” 2024.

Les fans ont eu un premier aperçu des designs des personnages et des concepts-arts réalisés par le studio nippon, et ils pensent déjà que tout cela promet une adaptation idéale. WIT Studio corrigera deux problèmes majeurs avec ce remake : d’un côté le rythme, et de l’autre le format 4:9. Cela devrait ainsi permettre d’adapter plus de chapitres en moins d’épisodes.

Un fan a déclaré sur X/Twitter : “Toei Animation – Wit Studio. Les deux sont magnifiques à leur manière, mais Wit Studio est beaucoup plus détaillé et propose des perspectives différentes. Un remake parfait pour que les nouveaux fans puissent apprécier l’histoire.”

“Ne laissez jamais mourir l’enfant en vous. Retournons en 1999 et recommençons l’aventure avec Luffy et son équipage, avec le même bonheur et les mêmes peines, mais cette fois avec une meilleure animation”, partage un autre.

Un autre internaute a ajouté : “Les concepts-arts pour le remake de l’anime One Piece ! La direction artistique est un parfait mélange de nostalgie et d’innovation, capturant l’essence de l’aventure et de la camaraderie. L’attention aux détails et les couleurs vives sont tout simplement époustouflantes. J’ai hâte de voir Luffy et l’équipage.”

