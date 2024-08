Cette référence à Demon Slayer que vous avez sûrement manqué dans Jujutsu Kaisen

Bien que Jujutsu Kaisen soit assez explicite en ce qui concerne les références à la pop culture, il y a un petit clin d’œil à Demon Slayer dans le manga de Gege Akutami qui est sûrement passé inaperçu.

Jujutsu Kaisen introduit beaucoup de nouveaux personnages dans l’Arc de la Traque Meurtrière. L’un d’eux est Hagane Daido, qui est l’incarnation d’un ancien maître épéiste. Bien qu’il n’ait pas un grand rôle dans l’intrigue, le personnage va tout de même offrir aux fans une belle petite référence à Demon Slayer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est dans le chapitre 195, alors qu’il est en train de chercher des katanas dans le Japon moderne, que Hagane tombe enfin sur un jouet en forme d’épée dans un entrepôt. La poignée et la garde du katana ressemblent exactement à l’Épée du Soleil de Tanjiro Kamado. De plus, on peut aussi voir des effets autour de la lame, qui rappellent la fameuse technique du protagoniste lorsqu’il déclenche son Souffle de l’Eau.

L’article continue après la publicité

Mais cela ne s’arrête pas là, puisque le jouet en question va également confirmer qu’il s’agit bien de l’arme du héros de Demon Slayer grâce à cette réplique : « Premier Mouvement !! Entaille de l’Eau Calme !! » Les fans de Demon Slayer reconnaîtront cette technique comme étant le premier mouvement du Souffle de l’Eau. Et bien que la technique soit différente de la forme du katana de Hagane, la référence est claire comme de l’eau de roche (sans mauvais jeu de mots).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Shueisha/Gege Akutami

La raison pour laquelle de nombreux fans n’ont pas remarqué ce petit détail est que Hagane est un personnage assez anecdotique dans l’histoire. Mais maintenant que cela a attiré leur attention, ils sont plus qu’enthousiastes de voir ce petit clin d’œil de Gege Akutami à Koyoharu Gotōge et son œuvre.

« C’est trop cool ! Je ne l’avais jamais remarqué parce que je l’ai lu avant de voir Demon Slayer. Je me demande comment ils vont l’adapter dans l’anime. Ce sera probablement modifié pour des raisons légales, comme le caméo de Chainsaw Man dans MHA », a écrit un fan sur Reddit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre a ajouté : « Waouh, c’est trop cool ! J’adore aussi JJK. Je suis encore plus excité de lire le manga une fois que j’aurai terminé la saison 2 ! »

Un troisième a partagé : « Je pense que c’est un vrai jouet, en fait. J’en ai vu un pour Rengoku. C’est une épée en plastique avec l’effet élémentaire autour et vous appuyez sur un bouton pour entendre les répliques enregistrées. »

L’article continue après la publicité

Un quatrième a commenté : « J’adore la façon dont Gege fait référence à d’autres séries, c’est tellement cool à voir. »

L’article continue après la publicité

En dehors de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen a également fait référence à d’autres séries populaires comme One Piece, Naruto, et Bleach. Des célébrités hollywoodiennes comme Jennifer Lawrence et Sebastian Stan ont aussi trouvé leur chemin dans le manga de Gege Akutami.

Pour en savoir plus sur Jujutsu Kaisen, voici le personnage qui survivra jusqu’à la fin selon les fans. Vous pouvez également découvrir ce bel hommage rendu par Gege Akutami et Eiichiro Oda à My Hero Academia.