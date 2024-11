La saison 3 de Re:Zero fait une pause pour mieux contre-attaquer en 2025

Le premier cour de la saison 3 s’est terminé dans l’épisode 8, mais Re:Zero n’est pas terminé et a déjà une date et un premier visuel pour son deuxième cour.

La mode des isekai dure depuis plusieurs années, mais rares sont les animes à vraiment tirer leur épingle du jeu comme le fait Re:Zero, adaptation du studio White Fox des romans et mangas du même nom écrits par Tappei Nagatsuki. Dès le début, le héros en survêtement a su convaincre son public, et a entraîné les spectateurs dans ses aventures un peu folles, souvent cruelles, parfois belles.

Subaru a fini par trouver sa place au côté d’Emilia et ne compte plus la lâcher, devenant avec plaisir son chevalier – et plus si affinités. Y compris alors que le duo a été invité à se rendre à Priestella, alias la Ville des Écluses, où de nouvelles mésaventures les attendent.

La saison 3 de Re:Zero a commencé le 2 octobre 2024 avec le planning des animes de l’automne, offrant au passage un premier épisode à la durée cinématographique à ses spectateurs. Mais l’anime ne saurait se contenter d’un seul cour pour adapter le cinquième arc, et nos héros n’ont fait que subir jusqu’ici : Subaru et sa clique ont désormais quatre évêques à éliminer et une mariée à enlever ! Il faudra cependant faire preuve de patience avant de découvrir la suite.

En effet, alors que l’épisode 8 est sorti le 20 novembre 2024, la saison 3 de Re:Zero est entrée en pause pour mieux préparer la sortie de son deuxième cour, histoire de mieux savourer la contre-attaque de nos héros. Le rendez-vous est déjà donné pour le 5 février 2025, date de sortie de l’épisode 9.

“Le nouveau visuel clé de la saison 3 de Re:Zero. La série reviendra avec l’arc Contre-Attaque le 5 février 2025 avec 8 nouveaux épisodes.“

En tout, la saison 3 comptera 16 épisodes : le final sortira donc en mars 2025, à la fin de la saison d’hiver qui s’annonce déjà bien remplie, entre le retour de Solo Leveling et sa saison 2 ou encore celui des Carnets de l’Apothicaire.

Mais si l’attente semble trop interminable pour les fans de Subaru et Emilia, il est toujours possible d’aller jeter un coup d’œil aux meilleurs animes de l’automne 2024, histoire de passer le temps plus facilement.