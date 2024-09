La saison 3 de Re:Zero démarre avec un très long épisode pour le bonheur de ses spectateurs

Les fans d’animes ont de quoi être aux anges : l’une des séries les plus attendues de l’automne va débuter sa saison 3 avec un épisode d’une longueur cinématographique.

On ne peut plus échapper au raz-de-marée des isekai, qui affluent sans cesse à chaque nouvelle saison dans le monde de l’animation japonaise. Mais peu ont laissé une empreinte aussi marquante que Re:Zero. L’anime de dark fantasy se cachant sournoisement derrière des personnages adorables combine brillamment l’aspect enchanteur de son monde fantastique avec ceux du thriller psychologique, le tout saupoudré de quelques séquences sanglantes.

Après deux saisons réussies et acclamées, la série reprenant les light novels et mangas de Tappei Nagatsuki s’offre un troisième chapitre de 16 épisodes. Et histoire de marquer le coup, le premier aura droit à une longueur inhabituelle, poussant la durée jusqu’à 90 minutes.

La saison 3 de Re:Zero commencera sa diffusion le 2 octobre 2024 sur Crunchyroll. Mais avant de se lancer sur la plateforme de simulcast dans la programmation d’automne, elle passera par la case cinéma : une avant-première est en effet prévue le 26 septembre 2024 à 20h au Grand Rex, pour les quelques chanceux qui auront réussi à réserver leur place.

Plusieurs extraits de l’épisode 1 de la saison 3, intitulé pour le moment ‘Theatrical Malice‘, ont déjà été partagés sur les réseaux sociaux pour montrer aux spectateurs à quoi s’attendre. Les aperçus dévoilent ainsi Subaru et Emilia, mais aussi Beatrice, Priscilla, Anastasia et Julius, ou encore Garfiel.

Et manifestement, l’annonce d’un retour dans un format aussi long réjouit déjà les fans de l’anime, qui n’ont pas manqué de le faire savoir sur une publication sur X : “OMG JE SUIS TELLEMENT HYPE !! #TEAMBEATRICE !!” Un autre internaute réagit lui aussi : “Le dieu des isekai est de retour“, tandis qu’un troisième ajoute : “On a tellement gagné. Les premiers épisodes de 90 minutes de retour.“

La saison 3 de Re:Zero s’inscrit dans un programme d’automne 2024 particulièrement chargé : les spectateurs attendent également l’arrivée d’autres séries réputées comme Bleach Thousand-Year Blood War ou encore des nouveautés, à l’image de Dandadan.