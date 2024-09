Quand sort l’épisode 1 de Ranma 1/2 ? Le calendrier de sortie du remake

Le classique de l’animation japonaise fait peau neuve grâce au studio MAPPA : pour ne rien rater de Ranma 1/2, voici le calendrier de sortie de l’anime.

Il fait partie des premiers animes parvenus depuis le Japon jusque dans les contrées occidentales, et a bercé de nombreuses générations de spectateurs : Ranma 1/2, adaptation du manga de Rumiko Takahashi, s’est déjà fait un nom dans l’univers des séries d’animation. Pourtant, l’histoire passionnante et remplie de situations cocasses va faire son retour dans un reboot géré par le studio MAPPA, déjà derrière des productions populaires comme Jujutsu Kaisen ou encore L’Attaque des Titans.

L’anime est ainsi créé en partenariat avec Netflix, et revient sur la relation très particulière entre deux jeunes gens, destinés à s’unir pour allier leurs écoles d’arts martiaux. Mais il y a un problème : lorsqu’il se retrouve en contact avec de l’eau froide, le jeune Ranma se transforme en demoiselle, ce qui risque de créer de nombreux quiproquos avec sa fiancée Akane. Et histoire de ne rien rater de Ranma 1/2, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

Quand sortiront les épisodes de Ranma 1/2 ?

La diffusion de Ranma 1/2 commencera le 5 octobre 2024 sur Netflix : les épisodes sortiront ensuite tous les samedis.

Une fois n’est pas coutume, la plateforme de streaming adoptera un rythme hebdomadaire pour sa série, les épisodes sortiront donc chaque semaine, en simultané avec la diffusion japonaise.

Retrouvez ci-dessous le calendrier détaillé des épisodes de Ranma 1/2 :

Épisode 1 : 5 octobre 2024

Épisode 2 : 12 octobre 2024

Épisode 3 : 19 octobre 2024

Épisode 4 : 26 octobre 2024

Épisode 5 : 2 novembre 2024

Épisode 6 : 9 novembre 2024

Épisode 7 : 16 novembre 2024

Épisode 8 : 23 novembre 2024

Épisode 9 : 30 novembre 2024

Épisode 10 : 7 décembre 2024

Épisode 11 : 14 décembre 2024

Épisode 12 : 21 décembre 2024

À noter que ces dates sont encore susceptibles de changer.

De son côté, Netflix présente le remake avec ce résumé : “Ranma Saotome et Akane Tendo du dojo Tendo sont fiancés par leurs parents. Mais Ranma est confronté à un problème peu commun. Depuis qu’il est tombé dans les sources maudites de Jusenkyo lors d’un entraînement en Chine, son corps a acquis la particularité de se transformer en fille lorsqu’il est aspergé d’eau froide et de redevenir garçon au contact de l’eau chaude. Préparez-vous à une comédie romantique pleine de rebondissements et d’action avec Ranma, Akane et une pléiade de personnages uniques !“

