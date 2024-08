5 questions auxquelles la fin de Jujutsu Kaisen devra répondre

Jujutsu Kaisen se finit bientôt, mais le manga doit encore répondre à certaines questions jusqu’ici laissées en suspens.

Jujutsu Kaisen de Gege Akutami compte parmi les mangas les plus réussis de la dernière décennie. Après un démarrage sur des chapeaux de roue en 2018, l’histoire de Yuji Itadori se retrouvant plongé dans un monde d’exorcistes en devenant le réceptable du terrible Sukuna s’est prolongé sur plus de deux cents chapitres.

Un exploit, dans l’édition japonaise qui ne fait pas de cadeaux aux auteurs – Akutami a lui-même dû jouer son joker en prenant le risque de tuer son jeune héros afin de susciter davantage d’engouement chez les fans, et finalement convaincre le Shonen Jump qu’il méritait de continuer. Le manga pourra en fin de compte se conclure comme l’avait prévu le mangaka, avec le chapitre 271… sauf qu’il reste encore des questions qui attendent une réponse.

1 – Qu’est-il arrivé à Jin Itadori ?

Le sort du père de Yuji n’a pas été révélé depuis qu’on a appris ses origines en commun avec Sukuna.

gege akutami/shueisha

Longtemps mis de côté car considéré comme peu important pour l’intrigue, Jin Itadori est en réalité crucial pour comprendre les liens qui existent entre le protagoniste et l’antagoniste de Jujutsu Kaisen. Décédé durant l’enfance de Yuji, on ne sait pas dans quelles conditions l’homme a disparu et les informations le concernant sont restées pour l’essentiel rares, le jeune exorciste n’ayant conservé presque aucun souvenir de son paternel, sinon un visage.

Son rôle a gagné en importance quand on a découvert que la mère de Yuji, Kaori Itadori, était en réalité possédée par Kenjaku lorsqu’elle était enceinte du héros. Le choix de Kenjaku d’occuper le corps de Kaori n’était pas anodin : il visait en réalité Jin, en qui s’était réincarnée l’âme du jumeau de Sukuna. Ce qui fait de Yuji à la fois le neveu du roi des fléaux, et le fils de Kenjaku. Quand on dit qu’on ne choisit pas sa famille…

Malgré ces informations révélées lors de la Bataille de Shinjuku, la fin de Jin Itadori n’a pas été dévoilée aux lecteurs. On ne sait donc pas réellement de quelle manière le père de Yuji a perdu la vie, ni pourquoi.

2 – Quelle était la relation entre Kenjaku et Tengen ?

Tout semble opposer Kenjaku et Tengen, mais les deux personnages ont en réalité quelques points communs majeurs.

crunchyroll

Kenjaku cherche à détruire le monde pour sa propre satisfaction, tandis que maître Tengen porte le destin de l’humanité sur ses épaules. Mais tous deux sont avant tout des exorcistes anciens qui ont échappé à la mort et ont vécu des siècles durant.

On sait aussi qu’ils étaient amis à une époque, ce qui mériterait bien quelques éclaircissements, leurs objectifs s’opposant totalement. Voir un flashback de leur passé commun serait intéressant, mais est malheureusement peu probable : il ne reste que peu de chapitres avant la fin de Jujutsu Kaisen, annoncée pour le 30 septembre avec le 271. Peut-être peut-on toutefois espérer obtenir une ou deux phrases avant la conclusion que réserve Gege Akutami à ses lecteurs.

3 – Yuji découvrira-t-il un jour la vérité sur ses origines ?

La découverte des origines de Yuji et son lien avec Kenjaku et Sukuna a été un véritable coup de tonnerre pour les fans, sauf que le protagoniste n’est pas au courant de l’identité de ses parents.

MAPPA

Aussi ubuesque que cela peut sembler, le héros de Jujutsu Kaisen n’a aucune idée de qui sont réellement sa mère et son père. Du moins, Gege Akutami n’a pas jugé bon de mettre en scène sa découverte de l’information. Mais il serait étonnant que Yuji n’en soit jamais tenu au courant jusqu’à la fin du manga, aussi vaut-il mieux s’attendre à ce que le jeune homme se retrouve confronté à la réalité dans les derniers chapitres.

4 – Quel impact auront les morts de Gojo et Sukuna sur les fléaux ?

Ce n’est plus un secret pour personne : Gojo et Sukuna sont les exorcistes les plus puissants de Jujutsu Kaisen, et leur simple existence a eu un impact sur celle des fléaux, en bien comme en mal.

gege akutami/shueisha

La naissance de Gojo, possesseur du Sixième Œil, a en effet modifié l’équilibre du monde. Son pouvoir écrasant a fait pencher la balance en faveur des exorcistes, tout en tirant tout le monde vers le haut pour se maintenir au niveau : les fléaux aussi ont bénéficié indirectement de la présence du mentor de Yuji.

Sukuna, quant à lui, est l’être le plus puissant à l’heure actuelle dans le manga. Son surnom du roi des fléaux n’a pas été usurpé : la simple existence de ses doigts comme reliques maudites a suffi à accroître la puissance et le nombre des créatures que combattent les exorcistes.

Mais Gojo est décédé, et Sukuna pourrait lui aussi disparaître à l’issue de son combat contre Yuji. Il est possible que les fléaux perdent alors en force… au point de ne plus être une menace ?

5 – La vision de Yuki se réalisera-t-elle un jour ?

Yuki Tsukumo n’était pas qu’une simple exorciste : elle était surtout l’une des rares de classe S dans la hiérarchie complexe de ceux qui combattent les fléaux.

crunchyroll

Mais la jeune femme ne se contentait pas de combattre les créatures : elle nourrissait surtout l’espoir d’un monde dénué de fléaux. C’est en effet lors de son dialogue avec Suguru Geto que les lecteurs de Jujutsu Kaisen ont découvert son noble dessein. Là où l’étudiant broyait du noir et reprochait l’existence des monstres aux non-exorcistes, la jeune femme a fait valoir que la vraie responsabilité revenait plutôt à l’énergie occulte. Sans elle, les émotions humaines ne prendraient pas vie et ne formeraient pas les fléaux.

Yuki espérait ainsi éliminer l’énergie occulte pour empêcher l’apparition de l’incarnation des pensées noires des hommes. Un objectif ambitieux, qui représente le dénouement le plus heureux imaginable pour Jujutsu Kaisen. Peut-on seulement espérer voir cette vision devenir réalité d’ici la fin du manga de Gege Akutami ?

La fin de Jujutsu Kaisen a été datée, mais l’éditeur et l’auteur ne laisseront pas les lecteurs sans rien : l’annonce d’un projet “complètement fou“ a été promise et devrait être faite au moment de la sortie du chapitre 267 du manga de Gege Akutami.

