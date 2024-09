La place de Dragon Ball Daima dans la chronologie enfin révélée

La place de Dragon Ball Daima dans la chronologie de la franchise ainsi que sa connexion avec Dragon Ball Super ont été révélées par un initié qui a divulgué pour la première fois des informations sur le prochain anime.

Depuis son annonce, Dragon Ball Daima a suscité beaucoup de mystère, les fans étant curieux de savoir à quel moment se situerait le nouvel anime par rapport au reste de la franchise.

Ce tout nouvel anime, dont le lancement est prévu pour le 11 octobre au Japon, mettra en scène Goku, Vegeta, Piccolo et d’autres alliés transformés en versions enfantines d’eux-mêmes par un nouvel ennemi. En conséquence, ils devront partir à l’aventure pour arranger les choses.

Beaucoup de fans de Dragon Ball se posent alors la question suivante : à quel moment de la chronologie se déroule Daima ? Bien que le dernier épisode de l’anime Dragon Ball Super (ou DBS) soit sorti en 2018, l’histoire a continué avec deux films, Broly et Super Hero. De plus, le manga a poursuivi l’intrigue là où l’anime s’était arrêté.

L’initié Geekdom101, qui avait révélé des informations sur Daima avant même l’annonce officielle de l’anime, a depuis partagé des détails concernant le cadre de la nouvelle série suite à la récente bande-annonce de l’anime partagée par la Toei.

Selon le YouTubeur, Dragon Ball Daima serait une « suite de l’arc Majin Buu » et se déroulerait avant l’OAV Dragon Ball : Salut ! Son Goku et ses amis sont de retour !! de 2008 et le film d’animation Dragon Ball Z: Battle of Gods (2013).

Geekdom affirme que Daima ne fait pas partie d’un univers alternatif et que l’anime est bel et bien canon, s’inscrivant donc dans la continuité de l’histoire principale de Dragon Ball. Par conséquent, Daima ferait donc office de suite à DBZ, et devrait aboutir par la suite aux évènements survenus dans DBS.

« Les personnages et les royaumes introduits dans Dragon Ball Daima sont prévus pour revenir dans un futur arc de l’histoire de Dragon Ball », a-t-il déclaré.

Bien qu’il ne sache pas si cela sera un arc dans le manga, dans l’anime, dans un film ou les trois, il est convaincu que les personnages reviendront pour une « intrigue importante à l’avenir ».

Cela aurait été convenu avant la mort d’Akira Toriyama, mais il est possible que cela ait changé depuis. Malgré tout, Geekdom a réitéré que le plan est que Daima s’intègre dans l’univers plus large de Dragon Ball.

En plus de Daima, les fans de Dragon Ball ont beaucoup à attendre avec impatience ce mois d’octobre. Le même jour que le lancement du nouvel anime, la série Budokai revient sous la forme de Sparking Zero, et cela promet d’être l’un des plus grands jeux Dragon Ball de la franchise.