Les persos de One Piece sont uniques pour une raison simple selon Eiichiro Oda

Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, a partagé son secret pour créer des personnages qui sortent du lot lors d’une récente interview.

Le manga désormais du célèbre Eiichiro Oda est non seulement reconnu pour son vaste univers, mais aussi pour ses personnages attachants. One Piece présente certains des héros les plus aimés du monde de l’anime et du manga, notamment au sein du fameux Équipage du Chapeau de Paille.

Mais ce ne sont pas seulement nos héros qui attirent l’attention. Même les personnages secondaires comme Shanks, Mihawk et Barbe Blanche, ainsi que les antagonistes comme Doflamingo, Imu et Barbe Noire, sont devenus iconiques. Et il y a une raison simple à cela.

Dans une récente interview, Oda a révélé : « Tout commence par savoir si j’aime ou non le personnage. Je ne peux pas travailler avec des personnages avec lesquels je n’ai pas d’affinité. » Cela n’est pas surprenant, car l’auteur avait précédemment expliqué comment l’optimisme enfantin de Luffy résonnait en lui, menant à la création de l’un des protagonistes de shonens les plus populaires.

Le mangaka a ajouté : « La pire chose à faire est d’imposer un personnage juste parce qu’il est à la mode, sans lui donner de vraie personnalité. Si j’aime le personnage, au moins je suis fan. Mais si je le crée sans soin, il risque de n’avoir aucun fan. »

Les fans ont été très reconnaissants envers Oda après cette révélation. Beaucoup le remercient, tandis que certains soulignent comment l’approche simple mais significative de l’auteur contribue à l’augmentation continue de la popularité de One Piece, qui continue de rallier des fans et ce, plus de 27 ans après son lancement.

« C’est génial, Oda ! Chacun semble unique et plein de vie parce que tu ressens vraiment quelque chose pour eux », a écrit un internaute sur X/Twitter.

« Le fait que chaque personnage ait ses fans dans cette communauté ; Oda a réussi dans sa vision », a remarqué un autre.

« Il fait aussi ressortir les personnages méprisés », a ajouté un troisième, en faisant référence à Foxy, le capitaine de l’Équipage de Foxy et l’un des antagonistes les plus drôles de One Piece.

Un autre fan a ajouté : « Oda fait cela à la perfection, alors que la plupart des séries ont du mal à écrire de bons méchants. »

Alors que le manga One Piece est entré dans l’arc Erbaf, les fans ont hâte de voir quels sont les nouveaux personnages qu’Oda va nous présenter dans la suite de son manga. Ne manquez donc pas le chapitre 1128 à venir, qui sortira après une courte pause.

Et pour en apprendre encore davantage, vous pouvez consulter notre guide sur l’Équipage du Roux, ou encore découvrir quel est le pouvoir donné au Roi de Pirates par le fameux One Piece.