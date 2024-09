Tous les personnages de Dandadan : qui sont Momo, Okarun et les autres ?

Dandadan est une histoire complètement barrée mêlant spiritisme et extraterrestres, mais c’est aussi à ses personnages que le récit doit son succès : de Momo à Mémé-Turbo, on vous présente les héros qui seront bientôt adaptés en anime.

Comptant parmi l’une des séries les plus attendues de l’automne 2024, l’adaptation du manga de Yukinobu Tatsu va s’offrir une sortie en salles les 7 et 8 septembre 2024. Ce sera l’occasion pour les spectateurs de découvrir l’animation de l’excellent studio Science Saru, mais aussi le travail du réalisateur Fūga Yamashiro pour reprendre une histoire hors du commun.

Car Dandadan, c’est avant tout la rencontre entre les OVNI et les yôkai, ces fameux esprits qui émaillent le folklore japonais. Mais c’est surtout la réunion de deux personnages un peu fous, entourés de personnalités tout aussi tarées, qui provoquent et se démènent dans des situations loufoques, terrifiantes et touchantes : on vous présente les personnages principaux déjà vus jusqu’ici dans l’anime Dandadan, et leurs doubleurs.

Attention : cet article contient des éléments susceptibles de spoiler le premier épisode de l’anime Dandadan, au cinéma les 7 et 8 septembre et disponible en streaming le 3 octobre.

Momo Ayase – Shion Wakayama

yukinobu tatsu/shueisha, science saru

Momo Ayase est une lycéenne issue d’une lignée de médiums. Cette fervente admiratrice de l’acteur Ken Takakura est élevée par sa grand-mère, avec laquelle ses rapports sont compliqués – adolescence et délires d’exorciste obligent.

Dans l’anime Dandadan, Momo Ayase est doublée par Shion Wakayama (Mukai Hinata dans Gundam Build Divers Re:RISE), qui présente le personnage de cette manière sur le site officiel : “Momo est extrêmement énergique, je dois donc relever le défi avec toutes mes forces jusqu’à l’épuisement pour ne pas prendre de retard par rapport à elle !“

Okarun – Natsuki Hanae

yukinobu tatsu/shueisha, science saru

Okarun est un jeune lycéen qui préfère s’enfermer dans sa passion pour les OVNI – ou PANI – plutôt que chercher à se faire des amis, craignant le rejet. Le garçon est aussi impliqué dans les histoires de paranormal que sa morale et son cœur sont grands, même s’il n’est pas très dégourdi.

Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado dans Demon Slayer) interprète Okarun dans Dandadan, et présente ainsi son personnage : “Il a vraiment une grande palette d’expressions. En lisant le manga, j’ai réfléchi à la manière de l’interpréter, et c’est un personnage qui offre de nombreuses pistes amusantes.”

Seiko Ayase – Nana Mizuki

yukinobu tatsu/shueisha, science saru

Seiko est la grand-mère de Momo Ayase : médium aux talents évidents, elle est également flegmatique et n’hésite pas à chambrer sa petite-fille dès qu’elle le peut. Si son apparence juvénile peut troubler au premier abord, son goût pour les émissions ringardes ne laisse aucun doute quant à son grand âge.

Seiko est doublée par Nana Mizuki (Kozuki Hiyori dans One Piece) et présente son personnage de cette manière : “Hoshiko est toujours nonchalante, mais veille sur Momo avec un amour plus profond que quiconque. Elle est incroyablement forte, indépendante, et a un franc-parler redoutable, mais elle a aussi un côté espiègle.”

Mémé-Turbo – Mayumi Tanaka

yukinobu tatsu/shueisha, science saru

Mémé-Turbo est un yôkai qui maudit Okarun et s’accroche à lui, après lui avoir volé son “engin”. Grossière et de mauvaise foi, elle est surtout une grande addicte de la vitesse et son hobby favori et de battre à la course les inconscients qui osent naïvement s’aventurer sur son territoire.

Mémé-Turbo est interprétée par Mayumi Tanaka, la célèbre seiyu derrière la voix de Luffy dans One Piece. La doubleuse décrit son grand intérêt pour le personnage avec humour : “Étant moi-même une vieille dame cupide, quand j’ai entendu parler de l’audition pour Mémé-Turbo, je me suis dit : ‘Je veux absolument ce rôle !!’ Cette œuvre regorge de nombreux détails, et Mémé-Turbo est un personnage tout aussi complexe et surprenant.“

Les Serpos – Kazuya Nakai

yukinobu tatsu/shueisha, science saru

Les Serpos sont un peuple extraterrestre venu sur Terre dans l’intention d’améliorer son code génétique, en empruntant les parties génitales des humains. Ils ont une nette préférence pour les femmes, qu’ils enlèvent grâce à leurs pouvoirs psychiques.

Les Serpos sont doublés par Kazuya Nakai, seiyu de Roronoa Zoro dans One Piece, qui présente son rôle singulier de cette manière : “En y repensant, depuis mon enfance, j’ai souvent vu des ‘aliens’ à la télévision. La plupart étaient des méchants qui menaçaient la Terre, mais leur apparence excentrique et leurs diverses histoires les rendaient très fascinants. Et depuis que je suis doubleur, j’ai toujours voulu incarner un alien au moins une fois dans ma vie. C’est une sorte de rêve d’enfant, au même titre que de jouer un super-héros ou le pilote d’un robot géant.“

D’autres personnages fascinants continueront d’apparaître dans l’anime Dandadan : nous mettrons alors ce guide à jour.

D’ici-là, vous pouvez retrouver les trois premiers épisodes dans un film compilation, au cinéma les 7 et 8 septembre en France, Belgique et Luxembourg. Pour le streaming, il faudra attendre encore un peu : les épisodes sortiront sur ADN, Crunchyroll et Netflix à partir du 3 octobre 2024.