Le personnage le plus détesté de Demon Slayer n’est pas Muzan

On pourrait s’attendre à ce que le personnage le plus détesté de Demon Slayer soit Muzan, mais les fans révèlent qu’ils détestent un autre personnage bien plus que le chef des démons.

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le manga Demon Slayer !

Demon Slayer représente généralement ses personnages comme imparfaits et humains plutôt que purement maléfiques. Même certains méchants ont des histoires qui suscitent la sympathie. Bien sûr, il y a quelques exceptions, dont le principal antagoniste, Muzan Kibutsuji.

Cependant, le personnage de Kaigaku est pire à bien des égards. Cela est dû au fait qu’il n’est pas juste un méchant ; il était proche de deux personnages majeurs avant de les trahir tous les deux. De plus, c’est un opportuniste qui a grimpé les échelons après la défaite de trois Lunes Supérieures.

Enfant, Kaigaku était un orphelin sous la garde de Gyomei Himejima, avant que ce dernier ne rejoigne l’Armée des pourfendeurs de démons et ne devienne le Pilier de la Roche. Mais lorsqu’il s’est retrouvé acculé par un démon, Kaigaku a trahi son protecteur et les autres orphelins, entraînant leur mort et l’emprisonnement injuste de Gyomei, accusé de les avoir tués.

Plus tard, il est devenu un Pourfendeur de démons et a été pris en charge par Jigoro Kuwajima, l’ancien Pilier de la Foudre, au côté de Zenitsu Agatsuma. Mais sa soif de pouvoir l’a poussé à devenir un démon. Affligé et honteux de la trahison de Kaigaku, Jigoro a alors mit fin à ses jours par seppuku.

La mort de Jigoro a changé Zenitsu à jamais. Dans l’Arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie, il se retrouve enfin face à Kaigaku, qui est désormais devenu la Lune Supérieure Numéro Six, suite à la mort de Gyutaro et Daki. Un affrontement que les fans sont impatients de voir dans l’anime.

“Ce type est lié au passé tragique de non pas un, mais de deux personnages centraux de l’intrigue. Pas de spoilers, mais je suis prêt à voir ce gars se faire descendre,” a commenté un fan sur Reddit à propos de Kaigaku.

Un autre a ajouté : “F**k ce type, d’abord il a trahi Gyomei et ensuite comment ce mf s’en est pris à Zenitsu.”

“Le coup que Gyomei a infligé au démon dans le temple aurait dû lui être destiné lmao,” a ajouté un troisième.

Un quatrième a écrit : “Nul en tant qu’humain, nul en tant que démon.”

Kaigaku jouera un rôle majeur dans la prochaine trilogie de films Demon Slayer : La Forteresse Infinie. Pour en savoir plus sur les démons et leurs pourfendeurs, découvrez quel est ce détail surprenant que les fans ont remarqué chez les Lunes Démoniaques, ou encore quelle est l’amitié la plus improbable que les fans attendent avec impatience.

