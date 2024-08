Ce personnage de Jujutsu Kaisen survivra à la fin selon les fans, et ce n’est pas Yuji

Alors que le destin de chaque personnage de Jujutsu Kaisen semble plus qu’incertain, les fans pensent qu’un personnage majeur survivra jusqu’à la fin, mais ce ne sera pas le protagoniste.

Bien que Yuji Itadori soit le personnage central de Jujutsu Kaisen, il ne bénéficie d’aucun traitement de faveur de la part de son créateur Gege Akutami. En fait, c’est tout le contraire. C’est probablement l’un des personnages qui souffre le plus tout au long de l’histoire.

L’article continue après la publicité

Ainsi, les fans pensent qu’il a peu de chances de survivre jusqu’à la fin du manga. Cela est particulièrement vrai quand on sait qu’il va se lancer dans une bataille totale contre le redoutable Roi des fléaux, qui a déjà tué de puissants personnages comme Satoru Gojo, Hajime Kashimo et Hiromi Higuruma.

L’article continue après la publicité

D’ailleurs, on nous dit dès le départ que Yuji est condamné à mort. Mais bien qu’il ne soit plus le réceptacle de Sukuna (et que les hauts dirigeants soient tous morts), il est encore probable qu’il meure à la fin – si ce n’est pas par Sukuna, ce sera en se sacrifiant.

L’article continue après la publicité

Cependant, il y a un autre protagoniste qui a le plus de chances de survivre, à savoir Megumi Fushiguro. Comme Yuji, il a également beaucoup souffert dans l’histoire. Après que Sukuna a pris possession de son corps pendant la Traque Meurtrière, l’héritier du clan Zenin a vécu un véritable enfer.

L’article continue après la publicité

MAPPA

Malgré cela, les fans de Jujutsu Kaisen pensent qu’il est plus susceptible de vivre à la fin. Selon eux, Megumi jouera un rôle majeur dans l’intrigue de la fusion. De plus, s’il devait mourir, Gege Akutami l’aurait tué depuis longtemps, puisqu’il est inactif dans le manga depuis plus de 50 chapitres maintenant.

L’article continue après la publicité

« J’aime Yuji et je voudrais vraiment qu’il survive, mais je ne peux pas imaginer Gege tuer Megumi. Son état d’esprit actuel est qu’il n’a aucune raison de continuer à vivre. Considérant le dernier chapitre et son absence depuis plus de 50 chapitres, cela n’aurait pas de sens pour moi de le tuer », a commenté un fan sur Reddit.

L’article continue après la publicité

« J’ai l’impression que Megumi sera sauvé et que Yuji mourra. Pour être honnête, j’espère que ce sera l’inverse », a ajouté un autre.

L’article continue après la publicité

« L’histoire a commencé en nous disant qu’Itadori se suicidera avec Sukuna en lui ; donc cela va arriver, car l’écriture d’une histoire est comme de la poésie. Megumi survivra », a partagé un troisième.

Un fan a ajouté : « Yuji mourra. Ce sera Megumi seul à la fin. C’est ce qui doit arriver. »

Avec un nombre exceptionnellement élevé de décès de personnages majeurs, il est difficile de dire ce qui se passera ensuite dans Jujutsu Kaisen. Nous devrons donc attendre la fin pour savoir qui meurt et qui parviendra à survivre aux épreuves imposées par le mangaka.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour en savoir plus sur Jujutsu Kaisen, découvrez cette explication du créateur sur la scène la plus confuse avec Gojo. Vous pouvez également consulter la date de sortie et les spoilers du chapitre 266, ou encore notre liste des personnages les plus forts encore en vie dans le manga.