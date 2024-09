La saison 3 de Re:Zero est-elle responsable du retard d’Oshi No Ko ?

La saison 2 d’Oshi No Ko connaît un nouveau retard, et les fans sont persuadés que le délai est dû à la sortie de la saison 3 de Re:Zero.

La saison 2 d’Oshi no Ko a connu un parcours assez chaotique. Malgré des critiques élogieuses pour son animation et l’adaptation de l’histoire du manga d’Aka Akasaka et Mengo Yokoyari, le calendrier de sortie a été plusieurs fois modifié alors que la série se heurtait à différents problèmes de production.

Il a ainsi fallu composer avec une pause pour préparer la transition entre l’arc Tokyo Blade et le dernier de la saison, et le studio Doga Kobo doit à présent à nouveau changer ses plans alors que les spectateurs attendent le final : l’épisode 13 devait en effet sortir le 2 octobre 2024, mais sera finalement disponible le dimanche 6 octobre 2024 à 13h sur ADN.

Et alors qu’aucune raison n’a été partagée par le site officiel d’Oshi No Ko, des théories affluent déjà sur les réseaux sociaux. On soupçonne ainsi un conflit de calendrier avec un autre anime lui aussi très attendu, et dont la sortie concordait avec la date initiale de l’épisode 13 : la saison 3 de Re:Zero commencera en effet le 2 octobre 2024, avec un épisode particulièrement long.

L’isekai compte ainsi parmi les séries les plus attendues de l’automne 2024, et le premier épisode de la saison 3 sera long de 90 minutes, s’offrant ainsi une durée cinématographique. Une durée qui pourrait bien avoir forcé Oshi No Ko à se trouver un autre créneau pour la diffusion en prime time, à en croire les théories des internautes.

C’est ce que suggère ainsi un compte de fan sur X : “Je pense que le retard est dû au fait que le premier épisode de la saison 3 de Re:Zero dure 90 minutes et prend le créneau d’Oshi la semaine prochaine, donc il sera diffusé dimanche à la place (ça pourrait aussi être dû à des problèmes de production).”

Il faut toutefois aussi prendre en compte qu’une sortie en week-end est également un meilleur moyen de réunir un maximum de spectateurs dès les débuts de la diffusion, et ainsi faire gonfler les statistiques pour évaluer le succès d’une série.

Le studio ne s’est pas plus prononcé sur les raisons du report de la date de sortie, et n’a pas non plus communiqué à ce stade la durée de son épisode final. Il faudra donc attendre le 6 octobre pour assister à la fin de la saison 2 d’Oshi No Ko, alors que le programme d’automne 2024 des autres animes aura de son côté démarré.