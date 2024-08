La saison 2 d’Oshi no Ko annonce une pause avant le prochain arc de l’anime

L’anime vient de lâcher une bombe, mais l’adaptation ne reviendra pas tout de suite : la sortie du prochain épisode a été retardé, et on vous explique pourquoi.

L’adaptation du manga d’Aka Akasaka et Mengo Yokoyari continue de transporter les spectateurs dans l’univers d’Aqua et Ruby sans jamais faiblir : la saison 2 a commencé en force avec l’arc Tokyo Blade, s’amusant à plonger ses personnages dans le monde du théâtre, mais le rideau est tombé, et une autre histoire va prendre le relai.

L’article continue après la publicité

Et autant dire que le prochain arc adapté a été brillamment introduit, l’épisode 9 de la saison 2 lâchant une véritable bombe pour son public. Finies, les petites querelles entre comédiens, l’intrigue va à nouveau se pencher sur les origines des enfants d’Aï, avec l’arc Vie Privée. Mais alors qu’il ne reste plus que quatre épisodes, la saison 2 va subir un retard : on vous dit tout sur la suite d’Oshi no Ko.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand sortira l’épisode 10 de la saison 2 d’Oshi no Ko ?

L’épisode 10 de la saison 2 (également considéré comme l’épisode 21), sortira le 11 septembre 2024 à 17h sur ADN, soit avec une semaine de retard.

aka akasaka, mengo yokoyari/shueisha, doga kobo

Aucune raison n’a été annoncée pour expliquer une telle pause, mais on peut y voir un moyen de préparer les spectateurs à faire la transition vers le prochain arc d’Oshi no Ko. En effet, après avoir traité celui de la pièce de théâtre “Tokyo Blade”, l’anime va suivre les enfants d’Aï alors qu’ils vont reprendre leurs activités habituelles : un clip doit être tourné pour le groupe B-Komachi, tandis qu’Aqua continue de se rapprocher de la vérité concernant son père biologique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme précisé sur le site officiel, un tel délai sera compensé en permettant à certaines plateformes de streaming de proposer à la place le 4 septembre un épisode récapitulatif des premiers épisodes de la saison 2, le tout avec la voix d’Aqua en tant que narrateur. L’épisode spécial sera également accompagné des interviews des doubleuses Megumi Han (seiyu de Kana Arima) et Manaka Iwami (seiyu d’Akane Kurokawa). À ce stade, ADN n’a pas encore fait d’annonce quant à la diffusion de ce programme.

L’article continue après la publicité

Oshi no Ko reprendra bientôt : pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes. Et en attendant le retour de la saison 2, vous pouvez toujours aller jeter un coup d’œil à la liste des autres animes de la saison d’été 2024.