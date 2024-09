Oshi no Ko saison 2 : cette réunion tragique dans l’épisode 12 a choqué les fans

Bien que l’anime Oshi no Ko ne manque pas de moments choquants, l’épisode 12 de la saison 2 se démarque particulièrement suite à ces tragiques retrouvailles.

En tant que pénultième épisode de la saison 2 d’Oshi no Ko, l’épisode 12 avait beaucoup à offrir, et il a clairement su répondre aux attentes. Suivant Aqua, Akane et les filles du groupe B-Komachi alors qu’ils se rendent à Miyazaki, l’épisode de cette semaine nous a offert un aperçu plus approfondi du passé de Goro Amemiya (la vie antérieure d’Aqua), tout en se terminant sur un énorme cliffhanger.

Alors qu’Aqua se rend à l’hôpital où les jumeaux Hoshino sont nés pour tenter d’en apprendre davantage sur la disparition de Goro, de son côté Ruby se remémore elle aussi son passé suite à son retour dans sa ville natale. Et après avoir terminé sa journée de tournage, la jeune fille va pour rentrer à l’hôtel avec Akane, mais sa rencontre fortuite avec un corbeau qui lui vole les clés de sa chambre les amène à partir à la recherche de l’oiseau, s’enfonçant plus profondément dans la forêt.

C’est ainsi qu’elles vont tomber sur un petit temple qui cachait un petit renfoncement juste derrière. Les deux font alors une découverte macabre, puisqu’un cadavre se trouve à leurs pieds. C’est à ce moment-là que Ruby remarque l’insigne de B-Komachi qu’elle lui avait donné avant de mourir dans sa vie antérieure en tant que Sarina, confirmant donc que le corps découvert est bien celui de Goro.

Doga Kobo

C’est une découverte choquante pour les spectateurs, mais aussi et surtout pour Ruby. Car si la jeune fille s’est lancée en tant qu’idole, c’est en partie pour suivre les pas de sa mère Aï qu’elle admire tant, mais aussi pour avoir une chance de revoir celui qu’elle aime par-dessus tout. Bien qu’elle ne sache pas encore qu’il a été assassiné, c’est une conclusion facile à tirer après avoir trouvé son corps dans de telles circonstances.

La scène dans laquelle Ruby découvre le cadavre de Goro est particulièrement saisissante, car l’épisode 12 de la saison 2 d’Oshi no Ko montre à quel point ils comptaient l’un pour l’autre. La scène déchirante est accentuée par la réaction choquée de Ruby.

Contrairement à elle, les spectateurs étaient déjà au courant du sort de Goro, mais ce moment a tout de même eu un fort impact. En discutant de l’épisode, un internaute a écrit sur X/Twitter : « C’était dingue. Ils ont vraiment trouvé le cadavre du doc. Pauvre Ruby. »

Aka Akasaka, Mengo Yokoyari/Shueisha, Doga Kobo

« QU’EST-CE QUE C’EST QUE CE BORDEL. LE CORPS DE GORO A ENFIN ÉTÉ RÉVÉLÉ ET C’EST HALLUCINANT. Il a été découvert par Akane et Ruby », a commenté un autre.

« C’était une sacrée réunion. Ses joyeuses imaginations ont rapidement été détruites. Cet épisode a commencé avec la scène silencieuse de Goro et Sarina, ce qui a donné le ton pour ce qui allait suivre », a ajouté un troisième. « C’était émouvant de les voir revisiter leurs vies passées. »

Ce qui se passera après que Ruby ait trouvé le corps de Goro sera révélé dans l’épisode final de la saison 2 d’Oshi no Ko, qui a été reporté au dimanche 6 octobre 2024.

En attendant, voici notre liste de tous les animes de l’automne 2024 pour découvrir toutes les prochaines nouveautés à venir.