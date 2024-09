Oshi No Ko Saison 2 Épisode 13 : date de sortie et explication du retard

La saison 2 d’Oshi No Ko va bientôt tirer sa révérence mais change son calendrier : on vous donne la date de sortie de l’épisode 13, qui sera aussi le dernier.

La saison 2 d’Oshi No Ko a été riche en rebondissements et a continué de bouleverser ses spectateurs : entre la quête des origines biologiques des enfants d’Aï ou encore les progrès d’Aqua Hoshino dans le monde du théâtre, l’arc Tokyo Blade a été palpitant de bout en bout. Mais le dernier acte n’en est pas moins éprouvant, Ruby devant affronter la terrible réalité qui se cachait jusqu’ici derrière ses rêves de jeune fille.

L’article continue après la publicité

Car l’homme pour lequel elle nourrissait des sentiments est mort depuis bien longtemps, et c’est d’une manière particulièrement violente que la jeune idole le découvre, tombant par hasard sur son corps. La saison 2 en est à un pic d’intensité, mais parce que toutes les bonnes choses ont une fin, il va falloir se préparer à une conclusion. Et pour marquer le coup, le studio Doga Kobo qui adapte le manga d’Aka Akasaka et Mengo Yokoyari a décidé de modifier son calendrier de sortie des épisodes.

L’article continue après la publicité

L’épisode 13 de la saison 2 d’Oshi No Ko sortira le dimanche 6 octobre 2024 à 13h sur ADN.

L’article continue après la publicité

Le site officiel de l’anime a en effet annoncé un report de la sortie de l’épisode final, initialement attendu pour le mercredi 2 octobre : “La diffusion du dernier épisode de la deuxième saison de l’anime est prévue pour le dimanche 6 octobre 2024 à 19h sur 35 chaînes à travers le Japon !“

À ce stade, ADN n’a pas encore précisé d’heure de sortie française pour l’épisode 13 (également considéré comme l’épisode 24 d’Oshi No Ko.) En France, le final sortira dès 13h : la plateforme de streaming a ainsi fait le choix d’une sortie en simulcast avec le Japon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant la sortie de l’épisode final de la saison 2 d’Oshi No Ko le 6 octobre, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la programmation d’automne 2024 pour les animes.