Le live-action Oshi No Ko dévoile sa date de sortie, mais les fans sont divisés

Oshi No Ko va s’offrir une version en live-action cette année, mais les fans de l’anime comme du manga ne savent pas trop sur quel pied danser alors que la date de sortie a été dévoilée.

Oshi No Ko est au top de sa forme en ce moment : entre le manga qui continue de faire des émules et l’anime qui présente une saison 2 adaptant un arc très apprécié, tout semble sourire à l’œuvre créée par Aka Akasaka et Mengo Yokoyari. La série d’animation compte en effet parmi les plus attendues de la saison d’été 2024, et dévoile comment Aqua et Ruby vont participer à une adaptation de manga en pièce de théâtre tout en continuant de découvrir des informations sur leur père.

Mais Oshi No Ko ne se contentera pas d’un anime : ce sera bientôt au tour de la prise de vue réelle de s’approprier l’histoire des deux jumeaux de l’idole Aï. Pour le meilleur ou pour le pire ? Les fans ont du mal à se décider, alors que la série en live-action de Prime Video approche, se dévoilant dans un trailer qui offre deux dates de sortie : le rendez-vous a été donné le 28 novembre 2024 pour la série, tandis que le film sortira le 20 décembre 2024.

Le live-action est toujours source d’angoisse pour les admirateurs d’une œuvre : souvent utilisé pour adapter un succès, il n’est pas rare que le résultat soit pauvre en qualité comme en intérêt, et de nombreuses productions n’ont pas réussi à négocier le virage en se contentant de parier sur le succès du matériau de base. Cowboy Bebop, Death Note ou encore Dragon Ball ont eu droit à leur ratage, et la liste des pires adaptations en prise de vue réelle est encore longue.

Pour beaucoup, l’expérience suffit à passer l’envie de tenter l’aventure, comme l’explique cet internaute sur X/Twitter : “C’est juste comme… quelque chose qui ne devrait pas exister.” Ce que d’autres reprennent sur le même ton catégorique : “Nous ne regarderons pas.“

Malgré tout, certains fans se laissent enthousiasmer et le font eux aussi savoir sur les réseaux sociaux : “Je ne suis généralement pas fan des adaptations d’anime en live action, mais le casting a l’air vraiment bon,” commente ainsi un internaute, suivi d’un deuxième : “Ce n’est pas Netflix, alors je vais au moins essayer avant de critiquer.“

La série devrait normalement bénéficier de huit épisodes en tout, attendus donc pour le 28 novembre 2024. Et d’ici-là, vous pouvez également consulter notre liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.