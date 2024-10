Oshi no Ko : Qui est la mystérieuse petite fille aux cheveux gris de la saison 2 ?

Alors que la saison 2 se termine, un nouveau personnage mystérieux a été dévoilé : qui est cette petite fille aux cheveux gris dans Oshi no Ko ?

La saison 2 d’Oshi no Ko a été à la hauteur de la première, entraînant ses spectateurs dans toujours plus d’intrigues au sein du monde du divertissement au Japon. L’adaptation du manga d’Aka Akasaka (histoire) et Mengo Yokoyari (dessin) avait réussi dès ses premiers épisodes à happer son public, et la suite a continué d’offrir de nouveaux mystères et zones d’ombre dans un monde de paillettes.

Les fans ont ainsi pu retrouver Aqua en plein travail sur lui-même pour réussir à libérer ses émotions sur scène, et Ruby a de son côté pu aller jusqu’à tourner le clip du premier morceau de son groupe B-Komachi. Mais un drame a frappé dans le final, et l’épisode 13 de la saison 2 d’Oshi no Ko a dévoilé la première interaction entre la fille d’Aï Hoshino et une étrange gamine aux cheveux gris : qui est-elle ?

Qui est la mystérieuse petite fille aux cheveux gris de la saison 2 d’Oshi no Ko ?

La petite fille aux cheveux gris se fait appeler Tsukuyomi dans Oshi no Ko, mais son vrai nom n’est pas connu.

Aka Akasaka, Mengo Yokoyari/Shueisha, Doga Kobo

Elle apparaît pour la première fois dans la saison 2 de l’anime et paraît entourée d’une aura surnaturelle : ses apparitions se font toujours en présence de corbeaux, et elle semble savoir qu’Aqua et Ruby sont les réincarnations du docteur Gorô Amamiya et Sarina Tendoji.

Attention : la suite de cet article contient des éléments du manga Oshi no Ko susceptibles de spoiler la saison 3 de l’anime !

En réalité, Tsukuyomi se présente elle-même comme une réincarnation, à l’image de Ruby et Aqua. Mais son ancien corps n’était pas humain : avant de devenir cette enfant aux cheveux gris, elle était un corbeau. Son intérêt pour les jumeaux d’Aï vient de soins que lui ont offerts le docteur Amamiya et Sarina lorsqu’ils se trouvaient encore à l’hôpital. On découvre dans un flashback que l’oiseau a ensuite veillé sur Sarina jusqu’à sa mort.

L’anime a encore de nombreux mystères à résoudre, mais il faudra attendre la saison 3 d’Oshi no Ko pour espérer obtenir davantage de réponses. En attendant, il est toujours possible de consulter le programme des animes d’automne 2024.