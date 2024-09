Alors que l’identité du père d’Aqua et Ruby est le mystère central d’Oshi no Ko, la saison 2 de l’anime a enfin révélé l’existence de leur demi-frère.

À première vue, Oshi no Ko apparaît comme étant un drame léger sur l’industrie du divertissement. Mais plus on avance dans l’histoire, plus elle devient sombre. La première fois que l’on s’en rend compte, c’est en rencontrant Ai Hoshino, une jeune idole populaire qui est tombée enceinte.

L’article continue après la publicité

Ai ne révèle jamais l’identité du père de ses enfants, même à ses proches. Bien que ce mystère soit déjà intrigant, il s’épaissit encore plus lorsque cet homme inconnu semble être celui qui a orchestré le meurtre de la jeune star, perpétré par l’un de ses fans obsessionnels.

L’article continue après la publicité

Depuis cet incident tragique, le fils d’Ai, Aquamarine (ou Aqua), cherche à retrouver son père biologique pour se venger. Cependant, trouver cet homme s’avère incroyablement difficile, car il ne sait rien de lui. Mais dans la saison 2 d’Oshi no Ko, Aqua découvre finalement un lien avec son géniteur.

L’article continue après la publicité

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur l’épisode 10 de la saison 2 d’Oshi no Ko, ainsi que sur la suite du manga !

Qui est le demi-frère d’Aqua et Ruby dans Oshi no Ko ?

Taiki Himekawa est le demi-frère d’Aqua et Ruby dans Oshi no Ko.

Doga Kobo

Acteur récompensé et bien connu, il est introduit dans l’histoire durant l’arc Pièce de théâtre adaptée d’un manga (ou arc Tokyo Blade). Il est l’un des acteurs phares de cette adaptation scénique par la troupe Lalalaï, où il incarne le protagoniste. Aqua, Akane et Kana interprètent respectivement Toki, Sayahime et Tsurugi.

L’article continue après la publicité

En rapport: One Piece donne un possible indice sur le futur de Kizaru

L’article continue après la publicité

Ayant déjà des soupçons sur les membres de la troupe, il a alors décidé d’effectuer des tests ADN sur chacun d’entre eux. Vers la fin de l’arc, il apprend que Taiki est le demi-frère qu’il cherchait, et qu’il pourrait donc connaître l’identité de leur père commun.

Avec cette idée en tête, il révèle la vérité à Taiki. Ce dernier lui raconte tout ce qu’il sait sur ses parents. Son père était Seijuro Uehara, “un acteur de pacotille” selon Taiki, qui est décédé dans un double suicide avec sa femme Airi Himekawa, la mère de Taiki, quand ce dernier n’avait que 5 ans.

L’article continue après la publicité

Cette révélation bouleverse Aqua, car l’homme qu’il cherchait depuis tout ce temps est déjà mort, ce qui signifie qu’il ne pourra donc plus assouvir sa quête de vengeance contre celui qui serait responsable de la mort de sa mère.

L’article continue après la publicité

RE-ATTENTION : gros SPOILER en approche pour les anime-only…

Ils partagent une histoire familiale compliquée

Inconnus de Taiki et d’Aqua, leur vrai père n’est pas Seijuro en réalité. Comme cela sera finalement révélé un peu plus tard, le président de la Compagnie de théâtre Lalalaï, Hikaru Kamiki, est leur père à tous les deux.

L’article continue après la publicité

Doga Kobo

Hikaru a été orphelin durant son enfance et a mené une vie solitaire jusqu’à rejoindre la troupe Lalalaï à l’âge de 10 ans. C’est là qu’il a rencontré Airi Himekawa. La femme l’a alors séduit et a fini par tomber enceinte de Taiki.

L’article continue après la publicité

Elle a menti à tout le monde en affirmant que l’enfant était celui de Seijuro, tout en abusant émotionnellement de Hikaru pendant des années. À 15 ans, il a rencontré Ai et a fini par sortir avec elle. Cependant, la jeune idole a rompu avec lui avant de découvrir qu’elle était enceinte.

L’article continue après la publicité

Cette rupture a gravement affecté la psyché déjà fragile de Hikaru, ce qui l’a poussé à révéler à Seijuro la vérité sur la naissance de Taiki. En apprenant cela, Seijuro a tué Airi avant de se suicider. Après leur décès, Taiki a été adopté par Toshiro Kindaichi, l’un des membres fondateurs de la troupe Lalalaï.

Étant donné que Taiki était très jeune lorsque ses parents sont morts, il n’a jamais su que Seijuro n’était pas son vrai père. Il croyait que cet homme était un “coureur de jupons” qui avait “un faible pour les actrices à succès” et qu’il “courait après ce genre de femmes pour compenser son complexe d’infériorité”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malgré son lien avec Aqua et Ruby, Taiki ne joue pas un rôle crucial dans les arcs suivants. Après son passage dans l’arc Tokyo Blade, il va interpréter le rôle de Seijuro dans le film d’Aqua Quinze ans de mensonges.

Aqua ne découvrira la véritable identité de son père biologique que dans l’arc Clé de voute, le septième arc qui fait suite à l’arc Vie Privée qui vient tout juste de débuter dans l’épisode 10 de la saison 2, et que l’on devrait vraisemblablement voir être adapté dans la prochaine saison de l’anime Oshi no Ko. Mais pour les plus impatients d’entre vous, vous pouvez toujours lire le manga pour découvrir ce qui se passe ensuite.

L’article continue après la publicité

Et pour en apprendre encore davantage sur Oshi no Ko, voici cette déclaration de son créateur qui donne des détails sur ce qu’on peut attendre de la fin du manga. Vous pouvez également consulter notre liste de tous les animes de l’automne 2024 pour ne pas louper les nouveautés du moment.