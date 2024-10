One Piece a déjà teasé le vrai fruit du démon de Loki : il ne serait pas le “Dieu du Soleil”

Loki s’est enfin dévoilé dans One Piece en affirmant être le “Dieu du Soleil”, mais il se peut que le prince d’Erbaf ait en réalité mangé un fruit complètement différent, ce qui aurait bien plus de sens dans le manga.

Le chapitre 1130 de One Piece a présenté pour la première fois le prince Loki, lui faisant abandonner sa silhouette innocente au profit d’une apparence imposante et terrifiante. Alors que Luffy et ses compagnons ont réussi à s’échapper du château de Road, les pirates ont compris qu’ils se trouvaient bien dans le pays d’Erbaf. Et c’est en traversant un long pont suspendu que le capitaine au Chapeau de Paille a ressenti une présence singulière, décidant alors de délaisser ses partenaires pour aller jeter un coup d’oeil, indifférent aux énormes loups se trouvant sur place.

Il tombe sur le prince Loki, enchaîné dans un paysage enneigé. Le géant lui annonce être le “Dieu du Soleil“, et de tels propos peuvent dès lors perturber les lecteurs de One Piece. Car Luffy a lui-même mangé le fruit du démon modèle Nika, considéré lui aussi comme celui du Dieu Soleil : dans ce cas, quel fruit légendaire – ou mythique – Loki a-t-il mangé après avoir tué son père Harald ? Alors que le manga entre en pause pour deux semaines avant le chapitre 1131, les théories vont bon train, mais les nombreux indices déjà donnés par le manga suggèrent surtout que le prince d’Erbaf aurait en réalité un pouvoir bien différent, directement relié à la mythologie nordique.

Quel peut être le fruit du démon du prince Loki dans One Piece ?

Le fruit du démon de Loki pourrait être un Zoan Mythique lui permettant de prendre une apparence de loup géant : il s’agirait alors d’un lien logique avec les mythes nordiques déjà utilisés pour représenter Erbaf et sa population dans One Piece.

Eiichiro Oda/Shueisha

En effet, de nombreux éléments se rejoignent entre le pays d’Erbaf du manga et les récits de dieux nordiques. Outre le style vestimentaire des géants, on peut aussi compter sur l’arbre Yggdrasil, ou le fait que le prince Loki soit tout simplement un géant, rappelant ici les origines du dieu venu de Jötunheim (la terre des géants).

Il est important aussi de préciser que le prince d’Erbaf est accusé d’avoir volé un fruit puissant, au point de nécessiter la présence d’un grand nombre de guerriers pour le surveiller. Or, les fruits Zoan mythiques qui permettent de se transformer comptent parmi les plus puissants du manga d’Eiichiro Oda. Quant à la forme du loup, elle serait elle aussi liée aux mythes nordiques, dans lesquels Loki est un expert dans l’art de la métamorphose, mais aussi le père d’un loup gigantesque, Fenrir.

Or, c’est Fenrir qui est amené dans de nombreux récits à tuer Odin, le père de Loki, lors du Ragnarök. C’est aussi Fenrir qui se retrouve enchaîné jusqu’à ce fameux Ragnarök, car considéré comme trop dangereux par les autres dieux. Il faut aussi rappeler que quand Luffy se dirige vers le prince prisonnier, il doit traverser une forêt remplie de loups géants.

Enfin, le fait de se présenter comme le Dieu du Soleil peut avoir une signification cachée : loin de faire de lui le vrai Dieu du Soleil, il faut rappeler que le loup Fenrir est destiné à avaler le soleil dans certains textes de la mythologie nordique, plongeant alors le monde dans l’obscurité – ce qui peut être vu comme la fin pour beaucoup.

Et il se pourrait que One Piece ait suivi cette même piste : on sait que le géant est aussi nommé “le prince de la malédiction“. De plus, lorsqu’il se présente, il le fait en affirmant être “le Dieu du Soleil qui mènera le monde à sa perte.” Et si, en se présentant comme le Dieu du Soleil, Loki annonçait surtout qu’il était amené à détruire l’astre en question ?

Pour en savoir plus sur les véritables capacités et intentions de Loki, il faudra toutefois attendre encore un peu, l’auteur Eiichiro Oda ayant choisi de faire une pause de deux semaines avant la sortie du chapitre 1131 de One Piece.