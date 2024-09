One Piece : le remplaçant de Garling dans les Chevaliers Divins a peut-être déjà été repéré

One Piece nous a peut-être déjà donné un aperçu du remplaçant de Garling en tant que Commandant en chef des Chevaliers Divins.

Bien que les morts soient rares dans One Piece, nous en avons eu quelques-unes majeures dans l’arc d’Egghead. Du meurtre de Cobra à la mort de Vegapunk, cet arc nous a réservé de multiples incidents pour le moins inattendus. Mais rien ne nous a plus surpris que la mort de l’un des membres du Gorosei, révélée dans les premiers spoilers du chapitre 1125. ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le chapitre 1125 de One Piece !

Alors que Saint Jaygarcia Saturn va mourir dans le prochain chapitre du manga, c’est Saint Figarland Garling qui va prendre sa place au sein du Gorosei en tant que Doyen, devenant ainsi le nouveau Dieu Guerrier de la Science et de la Défense. Toutefois, cette promotion laisse donc à penser que l’ancien poste du Dragon Céleste est désormais vacant, et qu’il faudra par conséquent choisir quelqu’un d’autre pour assumer le rôle de Commandant en chef des Chevaliers Divins.

Reste donc à déterminer qui va reprendre ce titre. En tant que chef du système judiciaire des Dragons Célestes, cette personne sera sans aucun doute un personnage puissant et influent, et il pourrait bien jouer un rôle encore plus important dans l’histoire à partir de maintenant.

Cependant, bien que nous ne sachions pas encore qui sera le nouveau Commandant en chef des Chevaliers Divins, les fans de One Piece pensent que nous l’avons déjà plus ou moins rencontré. Dans le chapitre 1121, nous voyons les principaux acteurs de la Saga Finale, qui joueront des rôles importants à l’avenir.

MANGA Plus

Aux côtés de certains personnages incontournables tels que Luffy, Shanks ou encore Barbe Noire, nous voyons également Garling, ainsi que la silhouette d’un épéiste inconnu. Et les fans pensent justement que ce mystérieux personnage pourrait prendre la place de nouveau chef des Chevaliers Divins.

« Si Garling est maintenant un Gorosei, cela signifie qu’il y a une place libre pour le chef des Chevaliers Divins », a écrit un internaute sur X/Twitter. « Est-ce que le nouveau chef des Chevaliers Divins est cette silhouette ? Je me demande comment il dirigera différemment… »

« Mon pari est que maintenant que Garling est un Gorosei, ce type va devenir le nouveau commandant des Chevaliers Divins », a posté un autre, en faisant référence à la fameuse silhouette du chapitre 1121.

« Donc maintenant que Garling est un Gorosei, ce mec mystérieux, qui est probablement aussi un Figarland, va probablement devenir le chef des Chevaliers Divins », a ajouté un troisième. « Les pouvoirs de rat de Shanks grandissent à un rythme sans précédent, c’est fou. »

À en juger par la silhouette, on peut facilement deviner qu’il s’agit d’un épéiste. De plus, le pommeau de l’épée ressemble beaucoup à celui du Griffon de Shanks, ce qui a déclenché plusieurs théories suggérant un lien entre ces deux personnages.

À noter également que certaines théories estiment que Garling aurait une relation plus profonde avec Shanks. Garling appartient à la famille Figarland, tout comme la fille adoptive de Shanks, Uta. De plus, étant tous deux des épéistes, cela est plus que suffisant pour que les fans voient là une potentielle connexion entre le Dragon Céleste et le Roux.

Bien que cela ne prouve rien, cela complète les théories. Si Garling, Shanks et le mystérieux épéiste sont vraiment liés, il serait logique que ce dernier prenne la place de Garling en tant que nouveau Commandant en chef des Chevaliers Divins. Mais il faudra attendre de voir ce qu’Oda nous a préparé pour en être certain.

