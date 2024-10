One Piece est sur le point de révéler un secret majeur à propos de Koby

Koby est l’un des personnages les plus importants de One Piece, et pourtant tout n’a pas encore été révélé le concernant. Ce qui pourrait bientôt changer !

Il est l’un des personnages les plus anciens de One Piece, qui l’a présenté aux spectateurs dès le tout premier épisode. Kidnappé par la capitaine Alvida, Koby s’était retrouvé contraint de trimer comme un esclave sous ses ordres pendant deux ans. Une situation qui, sans grande surprise, aura renforcé sa volonté de s’opposer aux pirates et devenir un amiral de la Marine. Et son amitié avec Luffy ne changera rien à son rêve.

Deux années se sont écoulées depuis leur rencontre, et Koby est désormais un officier apprécié de la Marine. Après avoir fait preuve d’une force incroyable à Hachinosu (ou Île de Ruche) contre Avalo Pizarro, l’un des dix commandants de la flotte de Barbe Noire, le jeune homme continue d’impressionner et de montrer de quel bois il se chauffe. Et pourtant, on est loin de connaître tout sur l’officier, même 27 ans après le début du manga One Piece.

Eiichiro Oda/Shueisha, Toei animation

Or, les choses pourraient bien changer prochainement. Selon le compte Artur – Library of Ohara sur X, le royaume d’origine de Koby devrait bientôt être révélé aux fans. Une information précieuse, puisque le garçon est apparu naufragé en pleine mer sans qu’on ne sache vraiment d’où il venait. C’est là qu’interviennent les Vivre Cards, qui sont une mine d’informations utiles pour les fans de One Piece.

Les cartes, publiées en série, présentent différents personnages à la fois. Le lot contenant les informations concernant Koby inclut également les cartes d’Helmeppo, de Prince Grus et de la Cross Guild.

Koby est amené à prendre toujours plus de place dans l’histoire de One Piece après les événements de Hachinosu : dans le chapitre 1121 du manga, une double-page présente les personnages les plus importants de la saga finale, incluant le jeune officier mais aussi Luffy, Shanks, Akainu et plusieurs autres noms bien connus de l’histoire créée par Eiichiro Oda.

Le manga One Piece est en pause avant son chapitre 1131, mais reviendra bien avant l’anime, dont l’épisode 1123 a été repoussé à 2025.