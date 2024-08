One Piece saison 2 : ce perso culte pourrait arriver bien plus tôt dans la série Netflix

Les fans de One Piece ont découvert qu’un personnage culte du manga allait apparemment apparaître dans la saison 2 de la série live-action Netflix, révélant une scène majeure à venir.

La saison 2 de la série Netflix One Piece est actuellement en tournage, et nous avons reçu de nombreuses mises à jour de la production. Eiichiro Oda, le créateur du manga original, a donné des détails sur la suite de la série live-action, et plusieurs autres stars et personnages ont été ajoutés au casting.

Et l’un des derniers ajouts en date, qui n’a pas encore été encore officiellement annoncé, aurait été découvert grâce au CV d’un acteur et à quelques recherches en ligne. Selon les informations dénichées par les fans, Le jeune Nahum Hughes interpreterait Bartolomeo dans la prochaine saison, ce qui suscite un grand enthousiasme.

Les informations ont été réunies par les membres d’un serveur Discord dédié à la série live-action One Piece, où ils ont découvert que Hughes mentionne désormais Bartolomeo sur son CV en ligne. À noter également que l’on peut aussi voir apparaître le nom de Giovanni. Certains estiment alors qu’il y a de fortes chances que cela soit le pseudonyme utilisé pour les auditions et les tests d’écran, mais il convient de rappeler que Giovanni est aussi le nom d’un des Minks membres des Trois Mousquetaires d’Inuarashi.

“Nahum Hughes jouera le rôle de Bartolomeo dans le live-action One Piece”

Hughes était déjà surveillé par les fans, car son nom figurait parmi les rumeurs sur les acteurs supposés tourner des scènes à Loguetown avec plusieurs autres stars. Pour le moment, rien de tout cela n’a été confirmé de manière officielle par Netflix, mais le compte Twitter Pew, connu pour partager régulièrement du contenu sur la franchise et qui est réputé comme étant fiable, a lui aussi relayé l’information, partageant alors une capture d’écran du CV du jeune acteur.

Étant donné que l’interprète de celui que l’on surnomme le “Rookie Fou” est un jeune acteur ayant déjà quelques rôles à son actif, on pense que Bartolomeo aura droit à plusieurs répliques, faisant ainsi de son apparition plus qu’un simple caméo pour les fans inconditionnels de l’utilisateur du Bari Bari no Mi (ou Fruit de la Barrière en VF).

Cela a suscité des discussions sur ce qui sera couvert dans la saison 2 de One Piece. Car en effet, Bartolomeo ne devient un personnage important qu’à partir de l’arc Dressrosa, soit plus de 600 épisodes après le début de l’anime. C’est bien loin de l’endroit où se trouve actuellement l’intrigue de la version live-action (et pour être réaliste, bien loin de là où elle pourrait aller).

Le personnage apparaît cependant lorsque Luffy est exécuté à Loguetown, et c’est pour cela que beaucoup pensent que nous le verrons dans cette scène, avec peut-être quelques répliques supplémentaires pour recontextualiser le tout. C’est un ajout fascinant à ce qui s’annonce être une production de plus en plus ambitieuse.

Et pour en apprendre encore davantage sur One Piece, voici le conseil qu’Oda a donné aux créateurs du reboot de l’anime. Vous pouvez également découvrir notre présentation des 12 personnages centraux de la Saga Finale ainsi que les théories concernant le mystérieux homme à la cicatrice de feu.