One Piece : Sabo meurt-il sur l’île Lulusia ?

Le dernier épisode de One Piece laisse planer le mystère quant au sort de Sabo, alors qu’il se réfugiait dans le royaume de Lulusia : est-il mort durant l’attaque ?

One Piece a enfin entamé l’arc Egghead, et ça s’annonce déjà intense. Le monde est plongé dans le chaos, l’équilibre des pouvoirs venant de subir un bouleversement sans précédent. Et histoire d’aggraver les choses, le mystérieux souverain, Imu, commence à bouger.

Sabo, soupçonné d’avoir assassiné Nefertari Cobra, est en cavale. Caché des autorités, il parvient à peine à contacter le quartier général de l’Armée Révolutionnaire. Il évoque alors quelqu’un occupant le trône vide, mais ne peut pas rajouter grand-chose : car Imu passe à l’action et fait exploser le royaume de Lulusia.

Le nouvel épisode de One Piece nous dévoile également une image de Sabo, le visage illuminé juste avant la destruction du royaume de Lulusia. Et sans en ajouter davantage, l’action se concentre ensuite sur Luffy et son équipage. Alors, Sabo est-il mort durant l’apocalypse de Lulusia ?

Attention : Cet article contient des spoilers du manga !

Sabo meurt-il dans le royaume de Lulusia de One Piece ?

Sabo est toujours en vie dans One Piece, et il n’était pas dans le royaume de Lulusia lorsque la tragédie s’est produite.

Imu détruit le royaume de Lulusia dans le chapitre 1060, laissant le sort de Sabo inconnu pendant plusieurs mois. Dans le chapitre 1082, il arrive sur l’île de Kedétrav (ou Kamabakka) et retrouve ses camarades révolutionnaires. On peut même noter qu’il utilise un navire de Lulusia pour s’y rendre.

Il n’arrive pas seul, puisqu’il a emmené tous les survivants de l’attaque. Tandis que Koala et les autres font part de leurs inquiétudes pour lui, Sabo explique qu’il ne pouvait pas les contacter, la Marine l’ayant mis sur écoute. En compagnie de Dragon et Ivankov, Sabo détaille les événements de la Rêverie : les véritables meurtriers de Nefertari Cobra sont Imu et les Cinq Doyens.

Sabo a bien tenté de la sauver, mais il n’était pas de taille face aux pouvoirs écrasants de ces vilains. Après s’être à peine échappé de Mary Geoise, il est arrivé au royaume de Lulusia. Malgré la situation chaotique, les gens l’ont accueilli à bras ouverts et l’ont traité comme un héros, pour avoir tué Cobra. Il ne pouvait pas non plus contacter le quartier général, les escargophones ne le permettant pas.

Ainsi, l’appel passé juste avant la destruction du royaume de Lulusia dans One Piece a été fait après qu’il ait mis les voiles vers Kamabakka. Les habitants de Lulusia à bord du navire ont regardé impuissants leur patrie être pulvérisée, n’ayant d’autre choix que de suivre leur héros sur l’île d’Ivankov.