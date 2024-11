Tout sur One Piece Log Fish-Man Island Saga, le remake de l’Île des Hommes Poissons

L’arc Egghead de l’anime One Piece est entré en pause, mais le studio n’abandonne pas les fans pour autant et diffuse un remake de l’arc de l’Île des Hommes Poissons : on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

C’était la grande surprise de cet automne 2024 : alors que le programme était rempli de séries très attendues comme les nouvelles saisons de Bleach Thousand-Year Blood War ou Blue Lock, One Piece a de son côté annoncé une très longue pause de six mois : l’épisode 1123 ne reviendra pas avant avril 2025.

Si la désillusion l’a d’abord emporté, Toei animation a cependant tenu à rassurer les spectateurs craignant déjà les symptômes du manque de Luffy et son équipage. Car le studio a tout de même prévu le coup en préparant le remake d’un des arcs les plus emblématiques, celui de l’Île des Hommes Poissons, renommé One Piece Log: Fish-Man Island Saga pour cette fois. Dates et heure de diffusion, intrigue, améliorations, nombre d’épisodes : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur cette version améliorée.

Quand sortent les épisodes de Fish-Man Island Saga ?

Les épisodes du remake de l’Île des Hommes Poissons sortent tous les dimanches à 9h du matin sur Crunchyroll et ADN.

Le remake a démarré le 3 novembre 2024 : initialement attendu pour le 27 octobre, il a finalement été reporté d’une semaine en raison du championnat du monde de baseball de la Major League.

L’arc Egghead reprendra de son côté en avril 2025, mais bénéficiera quant à lui d’un nouveau créneau horaire, pas encore annoncé.

Combien d’épisodes y a-t-il ?

Le remake de l’Île des Hommes Poissons de One Piece adaptera la saga en 21 épisodes.

La saga de l’Île des Hommes Poissons comprend deux arcs en tout : le Retour à Sabaody et l’Île des Hommes Poissons. Le manga couvre toute la saga en 56 chapitres, tandis que la version originale de l’anime compte 58 épisodes, ce qui rend le rythme particulièrement lent.

Un problème que la nouvelle version compte bien régler en divisant sérieusement l’adaptation, espérant ainsi offrir un meilleur rythme à l’intrigue tournant autour des retrouvailles des Chapeaux de Paille et de la princesse Shirahoshi.

Quelle est l’intrigue de Fish-Man Island Saga ?

Fish-Man Island Saga emmène les Chapeaux de Paille dans une nouvelle aventure après une pause de deux ans. L’équipage, désormais plus fort que jamais, est prêt à affronter les défis qui l’attendent dans le Nouveau Monde. Mais pour y parvenir, les pirates devront d’abord passer par l’île des Hommes Poissons.

crunchyroll

Ce lieu emblématique se trouve loin dans les profondeurs de l’océan, à des milliers de mètres sous le niveau de la mer, là où vivent les Hommes Poissons et les Hommes Sirènes. On pourrait s’attendre à ce que Luffy se fasse de nouveaux amis, à un détail près : après l’arrivée des pirates, une voyante locale prédit que le Chapeau de Paille détruira l’île.

Ses prédictions n’étant jamais fausses, les habitants de l’île s’inquiètent de leur sort. La situation empire lorsque Hody Jones et Vander Decken IX, deux Hommes Poissons, décident de prendre le contrôle du Royaume de Ryugu.

Cet arc révèle l’existence de Joy Boy, une figure influente du Siècle Oublié, et sa promesse faite à la Princesse Sirène, Poséidon, soit l’arme antique de cette époque révolue. L’histoire se répète lorsque Luffy, le successeur de Joy Boy, fait lui aussi une promesse à la nouvelle Poséidon, ici Shirahoshi : le personnage n’en sera que plus important pour la saga finale de One Piece.

Où pouvez-vous regarder le remake de l’Île des Hommes Poissons de One Piece ?

Le remake de l’Île des Hommes Poissons est disponible en simulcast sur Crunchyroll et ADN.

Pour ne rien rater de One Piece Log: Fish-Man Island Saga, vous pouvez également consulter le calendrier de sortie des épisodes.

De son côté, le manga One Piece a déjà embarqué pour un nouvel arc de sa saga finale : les Chapeaux de Paille ont enfin posé le pied sur l’île d’Erbaf, terre des guerriers mais surtout des géants.